Οι αθλητικές μεταδόσεις 26/9/2025

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Τα ματς Ολυμπιακός – Καρδίτσα και ΑΕΚ – Προμηθέας για το Super Cup του μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/9/2025):

08:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Δοκιμές)

08:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Δοκιμές)

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νούνο Μπόρζες – Τέιλορ Φριτζ ATP 500

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάσπερ Ρουντ – Ματέο Μπερετίνι ATP 500

14:00 Novasports 6HD Ryder Cup Γκολφ

14:00 Novasports 4HD WTA 1000 Πεκίνο

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λορέντζο Σονέγκο – Αλεξάντερ Ζβέρεφ ATP 500

17:00 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – Προμηθέας Super Cup μπάσκετ

19:00 Novasports 6HD Ryder Cup Γκολφ

19:30 Novasports Prime Σάλκε – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2

20:30 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός – Καρδίτσα Super Cup μπάσκετ

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μέλσουνγκεν – Αμβούργο DAIKIN Bundesliga

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:30 Novasports Start Μιράντες – Σαραγόσα Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

22:00 Novasports Prime Τζιρόνα – Εσπανιόλ La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Λέστερ EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Μπενφίκα – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυξήθηκε η συμμετοχή των ασθενών για φάρμακα-Τι δείχνει νέα έρευνα

Έχετε καταρροή και πονόλαιμο; Πότε δεν είναι κρυολόγημα και σε τι μπορεί να οφείλεται σύμφωνα με το Cleveland

«Κόκκινα» δάνεια: Πώς να τα ρυθμίσετε και τι πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες – Γράφει η Κατερίνα Φραγκάκη

ΕΞΑΑ: Οριακά θετικός ο Αύγουστος για τα ξενοδοχεία της Αθήνας

Η Google μόλις αποκάλυψε νέο project υπολογιστή με Android

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:48 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 26/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 26/9/2025.
05:43 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 26/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 26/9/2025.
05:38 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 26/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 26/9/2025.
21:36 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ναυσικά Κοκοτά: Η μικρή πρωταγωνίστρια του «Να με λες μαμά» που θα μας κλέψει την καρδιά

Η Ναυσικά Κοκοτά, ένα κορίτσι της ηλικίας της, χαρούμενο, γλυκό, πανέξυπνο, κοινωνικό και πολύ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος