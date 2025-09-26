Γιάννα Σταυράκη: «Ο γιος μου είναι Ιερομόναχος – Ήταν στο Άγιο Όρος 30 χρόνια, μας σταύρωσαν οι άνθρωποί μας»

Η ηθοποιός Γιάννα Σταυράκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στον γιο της, ο οποίος πήρε την απόφαση να αφήσει τα εγκόσμια και να ακολουθήσει τον δρόμο του μοναχισμού.

Η ίδια περιέγραψε πως ο γιος της είναι πλέον Ιερομόναχος. «Ήταν στο Άγιο Όρος 30 χρόνια. Έφυγε μετά το πρώτο του πτυχίο και επέστρεψε πριν από τέσσερα χρόνια. Έχει επανδρώσει ένα υπέροχο μοναστήρι στη Νάξο και καλά έχει κάνει γιατί έδωσε την ευκαιρία στη μανούλα να κάνει πολύ ωραίες διακοπές», είπε με χαμόγελο η ηθοποιός.

Για το πώς αντέδρασε όταν εκείνος της ανακοίνωσε την απόφασή του, σημείωσε: «Όταν ένα παιδί έρχεται και σου λέει: “Εγώ θέλω να γίνω μοναχός”. Σου ανατρέπει όλα αυτά που εσύ είχες στο κεφάλι σου. Δεν είναι αυτό όμως γιατί είχαμε ένα παιδί που το εμπιστευόμαστε. Ζούμε στο 2025, ακούγεται γραφικό, το πώς αντιδρούν οι γονείς σε μια απόφαση του παιδιού. Αυτό σημαίνει, ή δεν έχουν κάνει καλή δουλειά με το παιδί τους, αλλά δεν το εμπιστεύονται ή έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά».

Η Γιάννα Σταυράκη τόνισε πως οι αντιδράσεις δεν ήταν ίδιες από όλους. «Μας σταύρωσαν οι άνθρωποί μας, ενώ τα νέα παιδιά αντέδρασαν φυσιολογικά», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, μίλησε για τη σημερινή σχέση που έχει με τον γιο της. «Η σχέση που έχω με τον γιο μου που είναι ιερομόναχος, καλόγερος, είναι πολύ πιο ζεστή, αγαπητική και ουσιαστική από τη σχέση άλλων παιδιών», ανέφερε, τονίζοντας πως η επιλογή του έφερε πιο κοντά μάνα και γιο.