Γιάννα Σταυράκη: «Ο γιος μου είναι Ιερομόναχος – Ήταν στο Άγιο Όρος 30 χρόνια, μας σταύρωσαν οι άνθρωποί μας»

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιάννα Σταυράκη: «Ο γιος μου είναι Ιερομόναχος – Ήταν στο Άγιο Όρος 30 χρόνια, μας σταύρωσαν οι άνθρωποί μας»

Η ηθοποιός Γιάννα Σταυράκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στον γιο της, ο οποίος πήρε την απόφαση να αφήσει τα εγκόσμια και να ακολουθήσει τον δρόμο του μοναχισμού.

Η ίδια περιέγραψε πως ο γιος της είναι πλέον Ιερομόναχος. «Ήταν στο Άγιο Όρος 30 χρόνια. Έφυγε μετά το πρώτο του πτυχίο και επέστρεψε πριν από τέσσερα χρόνια. Έχει επανδρώσει ένα υπέροχο μοναστήρι στη Νάξο και καλά έχει κάνει γιατί έδωσε την ευκαιρία στη μανούλα να κάνει πολύ ωραίες διακοπές», είπε με χαμόγελο η ηθοποιός.

Για το πώς αντέδρασε όταν εκείνος της ανακοίνωσε την απόφασή του, σημείωσε: «Όταν ένα παιδί έρχεται και σου λέει: “Εγώ θέλω να γίνω μοναχός”. Σου ανατρέπει όλα αυτά που εσύ είχες στο κεφάλι σου. Δεν είναι αυτό όμως γιατί είχαμε ένα παιδί που το εμπιστευόμαστε. Ζούμε στο 2025, ακούγεται γραφικό, το πώς αντιδρούν οι γονείς σε μια απόφαση του παιδιού. Αυτό σημαίνει, ή δεν έχουν κάνει καλή δουλειά με το παιδί τους, αλλά δεν το εμπιστεύονται ή έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά».

Η Γιάννα Σταυράκη τόνισε πως οι αντιδράσεις δεν ήταν ίδιες από όλους. «Μας σταύρωσαν οι άνθρωποί μας, ενώ τα νέα παιδιά αντέδρασαν φυσιολογικά», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, μίλησε για τη σημερινή σχέση που έχει με τον γιο της. «Η σχέση που έχω με τον γιο μου που είναι ιερομόναχος, καλόγερος, είναι πολύ πιο ζεστή, αγαπητική και ουσιαστική από τη σχέση άλλων παιδιών», ανέφερε, τονίζοντας πως η επιλογή του έφερε πιο κοντά μάνα και γιο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε κατάθλιψη και άγχος; Ποιον σύντροφο είναι πιθανό να παντρευτείτε, σύμφωνα με έρευνα

Ολοκληρώθηκε η ετήσια εκδήλωση του δικτύου Green Pharmacy Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

ΕΞΑΑ: Οριακά θετικός ο Αύγουστος για τα ξενοδοχεία της Αθήνας

Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Ποιες αλλαγές έρχονται στη β’ φάση

Η Google μόλις αποκάλυψε νέο project υπολογιστή με Android

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
03:35 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Ελένη Φιλίνη: «Ήθελαν να βγάλουν την κακία τους, όλοι την έχουμε ζήσει στο πετσί μας»

Μια μεγάλη συνέντευξη παραχώρησε η Ελένη Φιλίνη στο περιοδικό ΟΚ! με αφορμή τη συμμετοχή της σ...
02:57 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προχώρησε σε μια προσωπική αλλαγή, καθώς έσβησε το τατουάζ που είχε αφιε...
01:50 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Τραγουδάει… Μαρινέλλα στην πισίνα του σπιτιού του – ΒΙΝΤΕΟ

Μια πιο μοναχική βραδιά θέλησε να περάσει ο Γιώργος Μαζωνάκης την Πέμπτη και μοιράστηκε στιγμέ...
23:15 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Λάγιος: Το… καρφί για την ενδεχόμενη τηλεοπτική επιστροφή της Ελίνας Παπίλα – «Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα»

Ο Γιώργος Λάγιος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον δημοσιογρ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος