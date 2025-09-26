Ντόναλντ Τραμπ: Επιβολή δασμών 50% στα έπιπλα κουζίνας και 25% στα βαρέα οχήματα από την 1η Οκτωβρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν δασμούς 25% στις εισαγωγές όλων των βαρέων φορτηγών από το εξωτερικό, με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, τόνισε: «Για να προστατεύσουμε τους σπουδαίους Αμερικανούς κατασκευαστές βαρέων φορτηγών από τον άδικο ανταγωνισμό του εξωτερικού, από την 1η Οκτωβρίου θα επιβάλω δασμούς 25% σε όλα τα “βαρέα (τεράστια!) φορτηγά” που κατασκευάζονται σε άλλες χώρες». Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η απόφαση θα ωφελήσει αμερικανικές εταιρείες όπως οι Peterbilt, Kenworth και Freightliner.

Παράλληλα υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο των μεταφορών, λέγοντας: «Χρειαζόμαστε οι οδηγοί μας να είναι οικονομικά υγιείς και δυνατοί, για πολλούς λόγους – αλλά πάνω απ’ όλα, για λόγους εθνικής ασφάλειας!».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Την ίδια στιγμή, ανακοίνωσε και νέους δασμούς σε προϊόντα εισαγωγής από το εξωτερικό, επίσης με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025:

Δασμοί 50% σε εισαγόμενα ντουλάπια κουζίνας , έπιπλα μπάνιου και συναφή προϊόντα

σε , και Δασμοί 30% σε ταπετσαρισμένα έπιπλα

Όπως εξήγησε, «ο λόγος είναι η μαζική “πλημμύρα” αυτών των προϊόντων στην αγορά των ΗΠΑ από τρίτες χώρες. Πρόκειται για μια πολύ άδικη πρακτική. Πρέπει να προστατεύσουμε, για λόγους εθνικής ασφάλειας και οικονομικής σταθερότητας, τη διαδικασία της εγχώριας παραγωγής».

Με τις ανακοινώσεις αυτές, η Ουάσιγκτον δείχνει αποφασισμένη να ενισχύσει την εγχώρια βιομηχανία, στέλνοντας μήνυμα ότι η προστασία της παραγωγής και της εθνικής οικονομίας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την αμερικανική κυβέρνηση.