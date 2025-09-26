Γιανκγ Μπόις – Παναθηναϊκός: Τα highlights του «πράσινου» θριάμβου – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη League Phase του Europa League, καθώς συνέτριψε με 4-1 τη Γιανκγ Μπόις στην Ελβετία και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «πράσινοι» παρουσίασαν εντυπωσιακή εικόνα, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μαροκινό Ανάς Ζαρουρί που «υπέγραψε» τη νίκη με χατ-τρικ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για το «τριφύλλι», αφού μόλις στο 10’ ο Σφιντέρσκι άνοιξε το σκορ για το 1-0. Από εκείνο το σημείο ο Ζαρουρί πήρε τη σκυτάλη, σκοράροντας στο 13’ το 2-0 και στο 19’ το 3-0, βάζοντας τις βάσεις για μια άνετη βραδιά. Η Γιουνγκ Μπόις αντέδρασε και στο 25’ μείωσε με τον Γιάνκο, ενώ μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες για να μειώσει ακόμη περισσότερο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε σωστά τον ρυθμό και «έσβησε» το παιχνίδι. Στο 65’ ο Ζαρουρί ολοκλήρωσε την παράσταση με το τρίτο προσωπικό του γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1 που σφράγισε τον θρίαμβο.

01:05 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Βαθμολογία UEFA: Ο Παναθηναϊκός έδωσε μεγάλη ώθηση στην Ελλάδα

Η μεγάλη εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού στην Ελβετία, απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις με σκορ 4-...
00:04 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Europa League: «Διπλά» για Γκενκ, Λιόν και Πόρτο – Στην κορυφή της βαθμολογίας ο Παναθηναϊκός, 22ος ο ΠΑΟΚ – Η επόμενη αγωνιστική

Ο Παναθηναϊκός έκανε ιδανικό ξεκίνημα στη League Phase του Europa League, πραγματοποιώντας εντ...
23:49 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Γιανγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: «Πράσινο» πάρτι στην Βέρνη

Με τον Ανάς Ζαρουρί να αφήνει τη «σφραγίδα» του στο γήπεδο, σημειώνοντας χατ-τρικ, ο Παναθηναϊ...
19:10 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Γιάννης Αντετοκούνμπο: 4ος καλύτερος παίκτης του ΝΒΑ σύμφωνα με έρευνα του ESPN – Ξεπέρασε τον Λεμπρόν Τζέιμς

Στο Νο4 της λίστας των 100 κορυφαίων παικτών του NBA για το 2025 είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο...
