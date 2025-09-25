Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σαββατοκύριακο

Ελεύθερη θα είναι η είσοδος σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας, το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025, εντασσόμενη στους εορτασμούς για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς που τιμώνται κάθε χρόνο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν δωρεάν τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους

Πολίτες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Ακρόπολη, καθώς και δεκάδες άλλους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία που διαχειρίζεται το Δημόσιο, χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Υπενθυμίζεται ότι και τα μουσεία του Δήμου Αθηναίων προσκαλούν μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν στις δράσεις που διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., η είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Ακρόπολης θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.

Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025 με το πρόγραμμα «Το Ερέχθειο και το Μουσείο Ακρόπολης: ένας ασυνήθιστος αρχαίος ναός σε ένα σύγχρονο κτήριο». Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στο ξεχωριστό μνημείο της Ακρόπολης, το Ερέχθειο, σε διάλογο με το σύγχρονο οικοδόμημα, το κτήριο του Μουσείου, αναδεικνύοντας κρυφές αναλογίες.

Ακολουθήστε τους αρχαιολόγους του Μουσείου σε ένα ενδιαφέρον, παράλληλο οδοιπορικό που γεφυρώνει το παρελθόν με το μέλλον. Το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με το φετινό πανευρωπαϊκό θέμα «Αρχιτεκτονική κληρονομιά γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον».

Για την εξασφάλιση της συμμετοχής σας στη δράση, απαιτείται η προμήθεια εισιτηρίου ημέρας με την επίδειξη του κωδικού κράτησής σας στα ταμεία με τη σήμανση 6, 7 και 8, έως και 20 λεπτά πριν την έναρξη του προγράμματος.

Το υπουργείο Πολιτισμού για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς

​Στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2025 το Υπουργείο Πολιτισμού γιορτάζει για 29η χρονιά τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Φέτος, το κοινό ευρωπαϊκό θέμα του εορτασμού είναι Αρχιτεκτονική Κληρονομιά – Γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον (European Heritage Days 2025, Architectural Heritage: Windows to the Past, Doors to the Future).

Ο φετινός εορτασμός συμπίπτει με την 50ή επέτειο του Ευρωπαϊκού Καταστατικού Χάρτη της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (1975) και την 40ή επέτειο της Σύμβασης για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (Σύμβαση της Γρανάδα, 1985) του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίες δίνουν έμφαση στην ανάγκη προστασίας και συντήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Το θέμα προσφέρει την ευκαιρία εξερεύνησης της ποικιλομορφίας των κτηρίων που μας περιβάλλουν καθώς και άλλων υποδομών, κάθε κλίμακας και τεχνοτροπίας, με όρους τεχνικού σχεδιασμού και κατασκευής, λειτουργικότητας και χρήσης, αισθητικής.

Οι προγραμματισμένες δράσεις διαφόρων φορέων ανά τη χώρα συνδέονται με τις λειτουργίες των κτηρίων, τις αρχιτεκτονικές τους «σχολές» (εγχώριες και εισαγόμενες), τα υλικά κατασκευής τους, το περιβάλλον ανέγερσής τους (αστικό, αγροτικό κ.λπ.), τους αρχιτέκτονες που τα κατασκεύασαν, καθώς και την πλούσια αρχαιολογική αρχιτεκτονική κληρονομιά μας. Παράλληλα, αναδεικνύονται, μέσω της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, ιστορίες ανθρώπων και τόπων, που αφορούν από προσωπικές αναμνήσεις έως και σημαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως επίσης και εκφάνσεις της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς με τη μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων, τεχνικών και βιώσιμων πρακτικών διατήρησης έναντι διαφόρων προκλήσεων και κινδύνων.

Ο φετινός εορτασμός των ΕΗΠΚ θα διαρκέσει από 26 έως 28 Σεπτεμβρίου 2025, με την πλειονότητα των προγραμματιζόμενων εκδηλώσεων να είναι με φυσική παρουσία του κοινού ενώ προβλέπονται και κάποιες ψηφιακές δράσεις που μπορεί να προβάλλονται σε πραγματικό αλλά και μη χρόνο, και οι οποίες εκτός από τα ηλεκτρονικά μέσα των φορέων τους (ιστοσελίδες, σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ), θα φιλοξενηθούν και στη σελίδα των ΕΗΠΚ στο Facebook https://www.facebook.com/EHDaysGR/ και στο Instagram https://www.instagram.com/ehpk_greece/.

Το Σαββατοκύριακο του εορτασμού 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025 η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το ΥΠ.ΠΟ είναι ελεύθερη.