Τέμπη: Τα νέα αιτήματα εκταφής από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας και οι δηλώσεις Φλωρίδη – Πότε αναμένεται η απόφαση της προέδρου Εφετών Λάρισας

Εξελίξεις στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, αφού κι άλλοι συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος κατέθεσαν αιτήματα για την εκταφή σορών των δικών τους ανθρώπων. Την ίδια ώρα, ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, με τον υπουργό Δικαιοσύνης να εκφράζει την εκτίμησή του ότι θα φανεί πάρα πολύ γρήγορα τελικά πώς κινείται η Εισαγγελία για την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις.

Την Πέμπτη (25/9) έγινε γνωστό ότι η Μαρία Καρυστιανού και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, κατέθεσαν υπομνήματα για την εκταφή των συγγενών τους και επανεκκίνηση της ανακριτικής διαδικασίας, ενώ κατατέθηκε και συμπληρωματικό υπόμνημα για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος της Βασιλικής Χλωρού, κατέθεσαν ξεχωριστά υπομνήματα ενώπιον της Προέδρου Εφετών Λάρισας και ζητούν εκ βάθρων διαδικασίες, με αιτήματα για εκταφές και άνοιγμα της δικογραφίας.

Στα κείμενά τους καταγγέλλουν παραλείψεις της ανάκρισης και ζητούν την εξαίρεση δικαστικών λειτουργών που είχαν εμπλακεί μέχρι σήμερα.

Δείτε το υπόμνημα της Μαρίας Καρυστιανού ΕΔΩ

Δείτε το υπόμνημα του Χρήστου Κωνσταντινίδη ΕΔΩ

Εξάλλου, στο Εφετείο Λάρισας κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα, το οποίο υπογράφουν δεκάδες συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών. Πρόκειται επί της ουσίας για συνέχεια του υπομνήματος που είχε κατατεθεί στις 15 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει το αίτημα εκταφής της σορού του Ντένις Ρούτσι. Το αίτημα αφορά την διενέργεια εξετάσεων για την ταυτοποίηση της σορού και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων για τα αίτια θανάτου, όπως μετέδωσε το larissanet.

Τα άλλα αιτήματα αφορούν στην αναβάθμιση των κατηγοριών για τα δύο στελέχη της Hellenic Train στην κακουργηματική περίπτωση του αδικήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και στο αδίκημα της έκθεσης και τον ορθό χαρακτηρισμό της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Υπενθυμίζεται πως οι 35 από τους 36 κατηγορούμενους διώκονται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και οι 33 για την κακουργηματική μορφή της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Τρίτο αίτημα από τον Παύλο Ασλανίδη

Μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη, ο Παύλος Ασλανίδης είχε καταθέσει νέο αίτημα για την εκταφή του γιου του, Δημήτρη, προκειμένου να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε «ορφανά» τεμάχια του σώματός του.

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του Παύλου Ασλανίδη, Γιάννης Μαντζουράνης, «στην ίδια αίτηση ζητείται να διενεργηθούν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του».

«Σήμερα, την 24-9-2025, κατετέθη Αίτηση του Παύλου Ασλανίδη, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Ιωάννη Μαντζουράνη, ενώπιον της διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας Προέδρου Εφετών, κ. Μαρίας Λιάνου, στην οποία έχει διαβιβαστεί η με αριθμό ΒΜ Φ2023/49 δικογραφία των Τεμπών μετά της με αριθμό 1/2025 Εισαγγελικής Πρότασης του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, κ. Λάμπρου Τσόγκα, με αίτημα την εκταφή των τεμαχίων του σώματος του γιού του για να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε (5) «ορφανά» τεμάχια εκ των οκτώ (8), που ερρίφθησαν στο φέρετρο, δεδομένου ότι έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία (3) εξ αυτών. Επίσης, στην ίδια αίτηση ζητείται να διενεργηθούν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του.

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Ελλάδας ζητούν να εξεταστεί το αίτημα της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

Θέση στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του, πήρε και η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, καλώντας τα αρμόδια όργανα της ελληνικής Δικαιοσύνης να εξετάσουν το ζήτημα και να αποφανθούν επ’ αυτού στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωση, επισημαίνονται τα εξής:

«Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε στις 24-9-2025, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 309 ΚΠΔ μετά το πέρας της ανάκρισης, ο Πρόεδρος Εφετών μπορεί αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημα να διατάξει να συμπληρωθεί η ανάκριση, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούσε να αποτελεί αντικείμενο αυτής και το ζήτημα της εκταφής σορού, ως συναρτώμενο με την ανακριτική διαδικασία.

Με βάση τα ανωτέρω, η Συντονιστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την κείμενη νομοθεσία και το γεγονός της δικονομικής συμμετοχής Δικηγορικών Συλλόγων για την υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, ζητά από τα αρμόδια όργανα της ελληνικής δικαιοσύνης να εξετάσουν το ζήτημα της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι και να αποφανθούν επ’ αυτού στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα.

Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι τυχόν απόφαση για εκταφή της σορού δεν θα επιφέρει καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης, δεδομένου ότι η σχετική δίκη, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν την Άνοιξη του 2026 και σε κάθε περίπτωση, η όποια καθυστέρηση δεν μπορεί να δικαιολογήσει το ζήτημα αυτό να μείνει χωρίς δικαστική κρίση.

Το ζήτημα της εκταφής, πέραν της νομικής διάστασης που με βάση τα ανωτέρω δύναται δικονομικώς να εξεταστεί, είναι και βαθύτατα ανθρώπινο, καθώς άπτεται του βασικού πυρήνα των διαχρονικών οικουμενικών, πανανθρώπινων, ηθικών αξιών.

Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι μια τέτοια εξέλιξη ενισχύει το κύρος και εδραιώνει στην ελληνική κοινωνία την αξιοπιστία της ελληνικής δικαιοσύνης».

Οι δηλώσεις Φλωρίδη για το αίτημα Ρούτσι: Θα φανεί πάρα πολύ γρήγορα τελικά πώς κινείται η Εισαγγελία

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, προχώρησε την Πέμπτη σε νέες δηλώσεις αναφορικά με το αίτημα του απεργού πείνας κ. Πάνου Ρούτσι για την εκταφή της σορού του γιου του, εξέφρασε την εκτίμησή του ότι «οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό».

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΕΡΤnews Radio, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε αρχικά: «Νομίζω, με καθαρό τρόπο η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έγινε προχθές και ο Εισαγγελέας λέει ότι αίτημα ευθύ για να γίνει η ταυτοποίηση της σορού, δηλαδή για να δούμε αν είναι το παιδί αυτού του ανθρώπου, δεν έχει υποβληθεί. Όμως, λέει ο Εισαγγελέας ότι μπορεί ενδεχομένως η εισαγγελική αρχή να εκτιμήσει ότι στην εξώδικη δήλωση που έστειλε ο κ. Ρούτσι υπάρχει μία έστω έμμεση αναφορά σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή της ταυτοποίησης της σορού και κατά συνέπεια η εισαγγελική αρχή θα το εξετάσει και θα απαντήσει σύντομα. Η εκτίμηση που έχω εγώ με βάση και αυτά που διαβάζω σήμερα είναι ότι όντως οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι «με βάση και αυτό το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η εκταφή, η ζητούμενη εκταφή έστω και με έμμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού».

Κληθείς να απαντήσει σε ερώτημα για το αν αυτή η εξέλιξη μπορεί να γίνει άμεσα, απάντησε: «Εκτιμώ ναι, γιατί ο Εισαγγελέας το λέει αυτό στην ανακοίνωσή του. Δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις αυτές. Εγώ διαβάζω και προσπαθώ να ερμηνεύσω τη δήλωση του κυρίου Εισαγγελέα. Εκεί λοιπόν λέει, ότι οι εισαγγελικές αρχές, εφόσον εκτιμήσουν ότι υπάρχει έστω έμμεσο αίτημα για να διαπιστωθεί αν είναι το παιδί, τότε θα προχωρήσουν άμεσα. Άρα νομίζω θα φανεί πάρα πολύ γρήγορα τελικά πώς κινείται η Εισαγγελία».

Σημειώνεται ότι προ λίγων ημερών, σε ραδιοφωνική συνέντευξη, ο υπουργός Δικαιοσύνης είχε πει για τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι, ότι «έχει δημιουργηθεί στον κόσμο μία λάθος εντύπωση ότι αυτός ο δυστυχισμένος γονιός, που έχασε το παιδί του, είχε κάνει κάποια αιτήματα τα οποία απορρίφθηκαν και διαμαρτύρεται για τον λόγο ότι απορρίφθηκαν. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα». «Ο άνθρωπος αυτός κοινοποίησε μία εξώδικο δήλωση λέγοντας ότι υποβάλλει το αίτημά του και ξεκινά απεργία πείνας. Άρα δεν έχει υποβληθεί κάποιο αίτημα νωρίτερα που να έχει απορριφθεί, όπως ατυχώς έχει πει ο κ. Σαμαράς στη δήλωσή του», είχε προσθέσει ο κ. Φλωρίδης.

Πότε αναμένεται η απόφαση για τις εκταφές

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή (26/9) ή το αργότερα την Δευτέρα (29/9) αναμένεται η απάντηση της προέδρου Εφετών της Λάρισας στα αιτήματα για την εκταφή των σορών για την ταυτοποίηση. Βεβαίως οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν να μάθουν την αιτία του θανάτου, δηλαδή να δουν αν οι σοροί των δικών τους ανθρώπων είχαν κάποιες χημικές ουσίες. Αυτό το αίτημα η Δικαιοσύνη το έχει προς το παρόν κλείσει με δημόσιες τοποθετήσεις του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και την Προέδρου του Αρείου Πάγου.

Νέα στοιχεία παρέδωσαν στην ανακρίτρια οι γονείς του Βαΐου Βλάχου – «Δείχνουν» τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Εξελίξεις υπήρξαν και στην έρευνα που διενεργείται στον Άρειο Πάγο για την αλλοίωση του σημείου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, αφού, όπως μετέδωσε το enikos.gr, οι γονείς του Βαΐου Βλάχου, θύματος της τραγωδίας, προσκόμισαν νέα στοιχεία προσκόμισαν στην αρεοπαγίτη – ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρία και ο Χρήστος Βλάχος, κατέθεσαν εκ νέου και παρέδωσαν στοιχεία τα οποία, όπως αναφέρουν, δείχνουν ότι ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος είχε ρόλο «συντονιστή» στις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο. Επιπλέον, αναφέρονται σε πιέσεις που φέρονται να ασκήθηκαν στις ομάδες που εργάζονταν από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, τα στοιχεία περιλαμβάνουν ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς και αναλυτικό χρονολόγιο των γεγονότων. Τα νέα δεδομένα θα αξιολογηθούν από την ανακρίτρια σε συνδυασμό με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό.

Οι γονείς του θύματος έχουν στο παρελθόν καταθέσει πως η παρουσία κυβερνητικών παραγόντων στον τόπο του δυστυχήματος προκάλεσε καθυστερήσεις στις διαδικασίες περισυλλογής σορών και στοιχείων, κάτι που, κατά την άποψή τους, επηρέασε την πλήρη καταγραφή των γεγονότων.