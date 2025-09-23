Πρόεδρος Αρείου Πάγου για Τέμπη: «Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη» – Τι είπε για τα αιτήματα εκταφής

Σαφές μήνυμα ότι η ανάκριση έχει ολοκληρωθεί και ότι δεν μπορεί να ανοίξει ξανά με νέα αιτήματα εκταφής που έχουν ήδη απαντηθεί, έστειλαν από το Συνέδριο για τη Δικαιοσύνη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ωδείο Αθηνών, η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Μαρία-Γεωργία Παπαδοπούλου, και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Και οι δύο κορυφαίοι δικαστικοί λειτουργοί απαντώντας σε ερώτημα που τους ετέθη με αφορμή την απεργία πείνας που πραγματοποιεί ο Πάνος Ρούτσι, μίλησαν με ιδιαίτερα έντονο ύφος, κατηγορώντας ανοιχτά όσους –όπως είπαν– προσπαθούν να παρακωλύσουν την έναρξη της δίκης και να εκμεταλλευτούν τον πόνο των συγγενών.

Η τοποθέτηση της Προέδρου του Αρείου Πάγου

Ειδικότερα, η κα Παπαδοπούλου υπογράμμισε ότι η ανάκριση έκλεισε «με απόλυτα νόμιμο τρόπο» και βρίσκεται πλέον στο στάδιο του Προέδρου Εφετών. «Η εκταφή αυτή ζητείται στα πλαίσια του έργου της ανάκρισης. Η ανάκριση έχει κλείσει με νόμιμο τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση το αίτημα αφορά την εξέταση των οστών για ξυλόλιο και άλλες ουσίες. Τέτοια αιτήματα έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και έχουν απαντηθεί, άρα δεν μπορούμε να επανέλθουμε απ’ αυτών», σημείωσε.

Η ανώτατη δικαστική λειτουργός τόνισε ότι εκταφή μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο των διοικητικών προβλέψεων (π.χ. μετά την τριετία ταφής), αλλά όχι πλέον ως ανακριτική πράξη. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση να ξεκινήσει άμεσα η αποδεικτική διαδικασία, προειδοποιώντας ότι οι συνεχείς αιτήσεις λειτουργούν ανασταλτικά. «Αίτημα όλων είναι η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη. Να μην παρασύρονται οι συγγενείς από πρόθυμους που τους συμπαραστέκονται αλλά έχουν άλλους σκοπούς».

Η παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε ο κ. Τζαβέλλας, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχεται πιέσεις να παρέμβει παράνομα για να ανοίξει εκ νέου η ανάκριση. «Νομικοί προσπαθούν να με υποχρεώσουν ως έχων την εποπτεία της ανακρίσεως να δώσω εντολή στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας και στον Πρόεδρο Εφετών Λάρισας να ανοίξει ξανά την ανάκριση. Εκφράζω την αγανάκτησή μου γιατί δεν μπορεί να μιλάνε νομικοί με νομικό και να ζητάνε πράγματα εκτός του νόμου», τόνισε.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ξεκαθάρισε και αυτός από την πλευρά του ότι εκταφή μπορεί να διαταχθεί μόνο ως διοικητικό μέτρο από τον φορέα που εποπτεύει το κοιμητήριο, όχι στο πλαίσιο της ποινικής δικογραφίας που έχει ολοκληρωθεί. «Το αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί γιατί είναι ζήτημα της κυρίας ανάκρισης και έχει κριθεί στην προδικασία. Η δικογραφία είναι σε τέτοιο δικονομικό στάδιο που κανείς δεν μπορεί να το κρίνει πλην της Προέδρου Εφετών», ανέφερε.