Reuters: Οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιβάλουν σύντομα κυρώσεις σε ολόκληρο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν κυρώσεις ήδη από αυτή την εβδομάδα σε ολόκληρο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, θέτοντας σε κίνδυνο την καθημερινή λειτουργία του δικαστηρίου ως αντίποινα για τις έρευνες σχετικά με υποψίες για ισραηλινά εγκλήματα πολέμου, όπως αναφέρει το Reuters.

Η Ουάσιγκτον έχει ήδη επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις σε αρκετούς εισαγγελείς και δικαστές του δικαστηρίου, αλλά η συμπερίληψη του ίδιου του δικαστηρίου στον κατάλογο των κυρώσεων θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση της έντασης.

Έξι πηγές με γνώση του θέματος, οι οποίες μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας για το ευαίσθητο αυτό διπλωματικό ζήτημα που δεν έχει ανακοινωθεί δημόσια, ανέφεραν ότι αναμένεται σύντομα η λήψη απόφασης σχετικά με τέτοιες «κυρώσεις κατά οντοτήτων».

Μια πηγή ανέφερε ότι αξιωματούχοι του δικαστηρίου είχαν ήδη πραγματοποιήσει έκτακτες εσωτερικές συναντήσεις για να συζητήσουν τον αντίκτυπο πιθανών γενικών κυρώσεων. Δύο άλλες πηγές ανέφεραν ότι είχαν πραγματοποιηθεί επίσης συναντήσεις διπλωματών κρατών μελών του δικαστηρίου.

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ευαίσθητα θέματα, επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε ολόκληρη την οντότητα, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της πιθανής κίνησης.

Ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατηγόρησε το δικαστήριο ότι διεκδικεί αυτό που αποκαλεί «υποτιθέμενη δικαιοδοσία» επί του προσωπικού των ΗΠΑ και του Ισραήλ και δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα λάβει περαιτέρω μέτρα, χωρίς όμως να διευκρινίσει ποια.

«Το ΔΠΔ έχει την ευκαιρία να αλλάξει πορεία, προβαίνοντας σε κρίσιμες και κατάλληλες διαρθρωτικές αλλαγές. Οι ΗΠΑ θα λάβουν πρόσθετα μέτρα για την προστασία των γενναίων μελών των ενόπλων δυνάμεών μας και άλλων, όσο το ΔΠΔ συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τα εθνικά μας συμφέροντα», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Μισθοί που καταβλήθηκαν εκ των προτέρων

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο δικαστήριο ως οντότητα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις βασικές καθημερινές λειτουργίες του, από την ικανότητά του να πληρώνει το προσωπικό του έως την πρόσβασή του σε τραπεζικούς λογαριασμούς και το συνήθη λογισμικό γραφείου στους υπολογιστές του.

Για να μετριαστεί η πιθανή ζημιά, το προσωπικό του ΔΠΔ έλαβε αυτό το μήνα τους μισθούς του για το υπόλοιπο του 2025 εκ των προτέρων, σύμφωνα με τρεις πηγές, αν και δεν είναι η πρώτη φορά που το δικαστήριο καταβάλλει τους μισθούς εκ των προτέρων ως προληπτικό μέτρο σε περίπτωση κυρώσεων.

Το δικαστήριο αναζητά επίσης εναλλακτικούς προμηθευτές τραπεζικών υπηρεσιών και λογισμικού, σύμφωνα με τρεις πηγές.

Το ΔΠΔ, με έδρα τη Χάγη, έχει απαγγείλει κατηγορίες στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και στον πρώην υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, καθώς και σε προσωπικότητες της στρατιωτικής οργάνωσης Χαμάς, για φερόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Η Ουάσιγκτον έχει στο παρελθόν επιβάλει κυρώσεις σε αξιωματούχους του δικαστηρίου για τον ρόλο τους σε αυτές τις υποθέσεις και σε ξεχωριστή έρευνα για φερόμενα εγκλήματα στο Αφγανιστάν, η οποία αρχικά εξέταζε τις ενέργειες των αμερικανικών στρατευμάτων.

Αντιδράσεις από χώρες που συμμετέχουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Τρεις διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι ορισμένα από τα 125 κράτη μέλη του ΔΠΔ θα προσπαθήσουν να αντιδράσουν στις πρόσθετες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα.

Ωστόσο, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον θα εντείνει την επίθεσή της κατά του ΔΠΔ, σύμφωνα με τέσσερις διπλωματικές πηγές στη Χάγη και τη Νέα Υόρκη.

«Η οδός των ατομικών κυρώσεων έχει εξαντληθεί. Τώρα το ζήτημα είναι πότε, και όχι αν, θα προχωρήσουν στο επόμενο βήμα», δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε το δικαστήριο «απειλή για την εθνική ασφάλεια που έχει αποτελέσει μέσο νομικής μάχης» κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του συμμάχου τους, του Ισραήλ.

Το δικαστήριο ιδρύθηκε το 2002 με βάση μια συνθήκη που του παρέχει δικαιοδοσία να διώκει γενοκτονίες, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν είτε από πολίτη κράτους μέλους είτε στο έδαφος κράτους μέλους.

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέλη. Το δικαστήριο αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης ως μέλος και έχει αποφανθεί ότι αυτό του δίνει δικαιοδοσία για πράξεις στο παλαιστινιακό έδαφος. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν αυτό το σκεπτικό.

Τον Φεβρουάριο, ο Λευκός Οίκος επέβαλε κυρώσεις στον επικεφαλής εισαγγελέα του δικαστηρίου, Καρίμ Χαν, ο οποίος είχε ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά του Νετανιάχου και του Γκαλάντ. Ο Χαν βρίσκεται σε διαθεσιμότητα εν μέσω της συνεχιζόμενης έρευνας για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.