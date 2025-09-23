Ειρήνη Μουρτζούκου: «Τι έκανες στο παιδί;» – Ανατριχίλα από τις νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του Παναγιωτάκη – ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις αναφορικά με τις τελευταίες στιγμές του μικρού Παναγιωτάκη. Η Ειρήνη Μουρτζούκου μιλώντας στην εκπομπή Αποκαλύψεις και τον ΑΝΤ1, περιγράφει όλα όσα έγιναν την ημέρα εκείνη.

«Ήμουν στο μπάνιο, όλα καλά, αφήνω την Πόπη με τον Παναγιωτάκη, στέλνει μήνυμα η Φωτεινή και καλά τι κάνετε; Ενώ βιαζόταν αυτή άρον άρον να φύγει, δεν ξέρω τον λόγο… Μνημόσυνο είχε την επόμενη ημέρα, τέλος πάντων, άλλο ψέμα εκεί. Στέλνει μήνυμα τι κάνετε; Τίποτα, λέει, ο Ρίνος είναι με το παιδί λέει από εκεί κοιμούνται κι εγώ κάθομαι για να μην το μάθει η Γιώτα όλο αυτό…», αναφέρει αρχικά η 25χρονη και προσθέτει:

«Δεν πρέπει να είχαν περάσει είκοσι λεπτά, δεν κάνω πολύ ώρα μπάνιο εγώ και φωνάζει (η Πόπη)… “Τι έκανες στο παιδί;”. Βγαίνω με την πετσέτα στο κεφάλι, φοράω τη βερμούδα και όπως βγαίνω βλέπω την Πόπη ακριβώς πάνω από τον Παναγιωτάκη.

Τι έγινε Πόπη της λέω; Εμένα ρωτά που ήμουν μέσα, φέρε το παιδί πίσω. Το βουτάω από τα χέρια, το παιδί δεν είχε καλές αισθήσεις, να προσπαθώ… τίποτα. Άρχισε και μου έβγαλε έναν εμετό σαν αναρρόφηση. Δεν το λες γάλα, εμετός ήταν, γιατί η Αστυνομία, όταν ήρθε η σήμανση μας είπε ότι είναι εμετός. Γέμισε όλο εκεί κάτω, να τον παίρνω στο αμάξι, να το παρακαλώ…Τίποτα… Εγώ τον πήρα, εγώ τον παρέλαβα, εγώ τον πήγα στον γιατρό, εγώ τον παρέδωσα και η Πόπη μου καθόταν έξω. Και γυρνάει και μου λέει φύγε για να μην έρθει ο Σάκης και δημιουργηθούν προβλήματα. Να φύγω εγώ της λέω που τον μεγάλωνα σαν @@@ για να έρθει ο Σάκης, που δεν έχει έρθει ούτε μια φορά.

«Ειρήνη, τι έγινε με το μωρό;»

«Παίρνω τη Γιώτα, της λέω έλα να με πάρεις, της λέω και πάμε στο Κέντρο Υγείας. Με το που φτάνω εγώ φτάνει κι ο Σάκης… Κάτι έλεγε με την Πόπη εκεί και έρχεται ο Σάκης και με πιάνει και μου λέει “Ειρήνη, τι έγινε με το μωρό;”. Του λέω, Σάκη δεν ξέρω τίποτα και πετάγεται κι η Γιώτα εκείνη την ώρα και του λέει “και να, είναι ο Ρίνος, του κόβω το καπέλο γιατί δεν τον άφησε ούτε ένα λεπτό, ούτε να του λύσει το οτιδήποτε, σε αυτό δεν μπορώ να δώσω ούτε το παραμικρό», συνεχίζει η 25χρονη.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου αναφέρθηκε στη συνέχεια σε όσα έγιναν στο νοσοκομείο.

«Μετά από μια ώρα, γραφείο τελετών να έχει έρθει απ’ έξω και Αστυνομία κι εμείς να αναρωτιόμαστε για ποιον είναι. Ήρθαμε λέει να παραλάβουμε το μωρό, έχουμε μείνει κόκκαλο. Κοπανάω τις πόρτες, αντί να τις κοπανήσει η Πόπη τις κοπανούσα εγώ. Μπαίνω μέσα… Λέω, τώρα θέλω να δω τον Παναγιωτάκη. Όχι λένε δεν επιτρέπεται. Με τραβάνε οι μπάτσοι, βγαίνουν έξω και μου λένε ποια είσαι εσύ; Λέω η τάδε. Μου λέει, δεν μπορεί να έρθει η μάνα; Λέω βλέπεις καμιά μάνα να κουνιέται; Μετά μας πάνε επάνω για κατάθεση.

Το μήνυμα στο messenger

Συνεχίζοντας, η 25 καθ’ ομολογίαν δράστις των δολοφονιών τεσσάρων μωρών, λέει: «Στέλνω μήνυμα στην Πόπη στο messenger και της λέω “Πόπη, εγώ τι να πω κορίτσι μου; Που δεν ξέρω… Τι θα πω, της λέω. Στην αρχή μου λέει “όχι σε παρακαλώ, μην πεις μάρτυρα δεν θέλω να φανεί και μετά έγινε ό,τι έγινε. Πώς έχει γίνει, πώς δεν έχει γίνει δεν ξέρω.

Στη συνέχεια, η Ειρήνη Μουρτζούκου κλαίγοντας έκανε την ακόλουθη αποκάλυψη: «Έχω έναν τοίχο γεμάτο, έχω γεμίσει 135 σελίδες έχω δώσει στο Νίκο και έχω βάλει τις φωτογραφίες του Παναγιωτάκη και να λέω κάθε μέρα “Πες μου ρε φίλε ένα γιατί” γιατί μέχρι τώρα πρώτον με είχες σπίτι σου και δεύτερον δεν σε έδωσα ποτέ. Όσο έτρεξα για τον Παναγιώτη, όσο τον μεγάλωσα… μου πήρανε κάτι που μου έχει @@@ τα πάντα. Εγώ τον μεγάλωσα, εγώ τον έντυνα, εγώ τον έμαθα να περπατάει, εγώ, εγώ, εγώ, κανένας άλλος. Και γυρνάει να μου πει τι; Που εδώ κι έναν χρόνο την καλύπτω, που μέχρι προχθές μου μίλησε και με κατηγορεί εμένα, που ακόμα το στόμα μου δεν το έχω ανοίξει γι’ αυτό το παιδί, που κάθομαι όλο το βράδυ κοιτάω τη φωτογραφία του πάνω από το κεφάλι μου και λέω γιατί; Και έχεις μια μάνα να βγαίνει στα κανάλια, να μου κοκορεύεται καλοντυμένη, χωρίς να ξέρει τι έχει γίνει, γιατί όταν με ρώτησαν “Ειρήνη, πείραξε καμιά από τις δυο σας ή εσύ ή η Πόπη το παιδί, είπα όχι για να μην χάσει την αδελφή της που έχει πρόβλημα υγείας, για να μην πάθει κάτι η μάνα της, έχω μια ψυχή που θα με @@@ κι εγώ θα είμαι εκεί. Δεν το αντέχω άλλο αυτό, γι’ αυτό το παιδί έδωσα τη ζωή μου όλη».

«Μιλάμε με την Πόπη, λέει ψέματα»

Αναφορικά με το αν έχει επικοινωνία με την μητέρα του Παναγιωτάκη, η Ειρήνη Μουρτζούκου είπε: «Προχθές είχε το θράσος και μου λέει “τι έγινε, ρε κοντούλι, όλα καλά; Θα τα πούμε πολύ καλά προχθές στο τηλέφωνο και την επόμενη ημέρα της πήραν το τηλέφωνο, το πήγαν στον διοικητή. Ποιος είπε ότι μέχρι τώρα δεν μίλαγε; Που με κατέστρεψαν κι είμαι εδώ που είμαι; Δηλαδή η Πόπη το έκανε; Ναι και δεν ξέρω με τι μούτρα, δεν το αντέχω αυτό στο ορκίζομαι χαρακώθηκα εγώ, 16 χαρακιές έχω στα χέρια μου.