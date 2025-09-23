Ηράκλειο: Εξιχνιάστηκαν 4 τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων – Άρπαξαν 87.000 ευρώ και κοσμήματα μεγάλης αξίας

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ
τηλεφωνικές απάτες/Unsplash

Αστυνομικοί εξιχνίασαν τέσσερις περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων στο Ηράκλειο, με λεία 87.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ. Συνελήφθη 54χρονος αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής ομάδας, ο οποίος είχε τον ρόλο του εισπράκτορα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτό που προέκυψε από την αναλυτική έρευνα των αστυνομικών, ήταν ότι ο 54χρονος εντάχθηκε ως μέλος σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό τη διάπραξη τηλεφωνικών απατών. Μάλιστα, προσποιούμενοι γιατρό ή αστυνομικό και με το πρόσχημα του τραυματισμού συγγενικού προσώπου των παθόντων ή πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, ζητούσαν την καταβολή χρηματικού ποσού ή κοσμημάτων για τη διευθέτηση της υπόθεσής τους, ενώ ο 54χρονος είχε το ρόλο του εισπράκτορα.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα εξακριβώθηκαν οι τέσσερις περιπτώσεις απάτης που διαπράχθηκαν σε περιοχές των Δήμων Φαιστού και Μαλεβιζίου, κατά το χρονικό διάστημα από 20/06/2025 έως 22/09/2025. Όπως σημειώνεται, το ποσό που απέσπασαν από τους ηλικιωμένους ήταν συνολικά 87.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 54χρονος.

Ο 54χρονος εντοπίστηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου και συνελήφθη

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, η σύλληψη του 54χρονου έγινε στη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες 22/9 το απόγευμα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Ο 54χρονος εντοπίστηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το χρηματικό ποσό των 34.610 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 30.000 ευρώ. Σε χώρο που χρησιμοποιούσε επίσης, βρέθηκαν επιπλέον 4.000 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν ως προερχόμενα από την παράνομη δραστηριότητα του.

Πάντως, η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνεχίζεται, τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, επαναλήφθηκε η σύσταση για την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, υπενθυμίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη σε αγνώστους που προσπαθούν να τους πείσουν τηλεφωνικά να δώσουν χρήματα λόγω δήθεν επείγουσας ανάγκης συγγενικού ή φιλικού προσώπου.

Επίσης, να μην πείθονται οι πολίτες από τους δράστες να μιλήσουν στο τηλέφωνο με συγγενή τους, να μην δέχονται οποιαδήποτε συνάντηση με αγνώστους και να δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να δώσουν χρήματα. Τέλος, να έχουν πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κλπ).

 

 

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξίζει να συγχωρήσετε έναν φίλο που σας πλήγωσε ή πρέπει να κόψετε σχέσεις; Τι λένε ειδικοί

ΕΦΕΧ: Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

Πολυκατοικίες: Τι αλλάζει μετά την απόφαση του ΣτΕ για την τακτοποίηση αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους

ΕΕ: Νέοι κανόνες για την πρακτική άσκηση – Όλες οι λεπτομέρειες

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την τίγρη στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:53 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον θάνατο του 21χρονου φοιτητή – «Έψαχναν να τον βρουν και τελικά τον εντόπισαν νεκρό»

Στη θλίψη έχουν βυθιστεί συγγενείς και φίλοι του 21χρονου που έχασε την ζωή του στον Βόλο, ότα...
19:43 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο και την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας

Λόγω του αγώνα Δρόμου & Περιπάτου «Greece Race for the Cure 2025», θα εφαρμοστούν κυκλοφορ...
19:03 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή με ρόπαλα και ξύλα – Αναφορές για τραυματισμούς

Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών με ρόπαλα και ξύλα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (23/9) στο Ηράκ...
18:47 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έδειξε η νεκροψία του Ιάσονα – Ο 21χρονος θα έφευγε σε 2 ημέρες για την Αθήνα

Μοιραίες για τη ζωή του 21χρονου φοιτητή Ιάσονα Ποπώλη από τον Βόλο, που βρήκε τον θάνατο τα ξ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος