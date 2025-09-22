Ηράκλειο: Αναβλήθηκε για τις 2 Μαρτίου 2026 η εκδίκαση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ

Enikos Newsroom

Ηράκλειο: Αναβλήθηκε για τις 2 Μαρτίου 2026 η εκδίκαση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ
ΦΩΤΟ αρχείου ΙΝΤΙΜΕ

Αναβλήθηκε για τις 2 Μαρτίου του 2026 η εκδίκαση της υπόθεσης που σχετίζεται με τους 105 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.

Είναι η πρώτη υπόθεση που εκδικάζεται στην Ελλάδα με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο, αφορά σε ελέγχους που είχαν γίνει πριν από τουλάχιστον ενάμιση χρόνο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να έλαβαν επιδοτήσεις από το 2019 έως το 2023, με τα ποσά να μην υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ ετησίως.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνηγόρους κατηγορουμένων, ωστόσο, να ενημερώνουν πως θα πρέπει η υπόθεση να εξεταστεί κατά περίπτωση, καθώς για ένα σημαντικό μέρος κατηγορουμένων, το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τα έγγραφα που απαιτήθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο της επιδότησης, δεν σημαίνει ότι δεν δικαιούνταν τα ποσά που έλαβαν.

 

