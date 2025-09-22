Σωκράτης Φάμελλος για Πάνο Ρούτσι: Στηρίζουμε με όλη μας τη δύναμη την ανθρώπινη και αναφαίρετη απαίτησή του για Δικαιοσύνη

Enikos Newsroom

πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος για Πάνο Ρούτσι: Στηρίζουμε με όλη μας τη δύναμη την ανθρώπινη και αναφαίρετη απαίτησή του για Δικαιοσύνη

Την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένι που έχασε την ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, υπογραμμίζει ο Σωκράτης Φάμελλος με ανάρτησή του στα social media.

«Ο Πάνος Ρούτσι κάνει για δεύτερη εβδομάδα απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή των λειψάνων του γιου του, Ντένι, που έχασε άδικα τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών, ώστε να γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Από την περασμένη Τρίτη βρέθηκα στο πλευρό του και του εξέφρασα τη συμπαράσταση και τη στήριξη όλων των μελών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον αγώνα που δίνει για το αυτονόητο» τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και συνεχίζει:

«Όπως τόνισα και στην Ολομέλεια της Βουλής, είναι απαράδεκτη η άρνηση της Πολιτείας στο δίκαιο αίτημα του κ. Ρούτσι να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του. Μαζί με την κοινωνία στεκόμαστε ξεκάθαρα απέναντι στην παράλογη, ανάλγητη και απάνθρωπη στάση της Πολιτείας που συνεχίζει να κωφεύει. Στηρίζουμε με όλη μας τη δύναμη την ανθρώπινη και αναφαίρετη απαίτησή του για Δικαιοσύνη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Επιστήμονες δημιούργησαν πρωτοποριακές βρώσιμες χάνδρες που «καίνε το λίπος» από φύκι και πράσινο τσάι

ΠΙΣ: Δραματική υποστελέχωση των δομών υγείας στα νησιά και τις άγονες περιοχές- Οι προτάσεις των γιατρών

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Ρεύματος: Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

ΔΥΠΑ: «Ημέρα Καριέρας» με περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας – Όλες οι λεπτομέρειες

Τεστ προσωπικότητας: Το πετράδι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τον πραγματικό σας ευατό

Τι σημαίνει η φράση «κατά κρημνόν» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:36 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Ο σχεδιασμός του Αλέξη Τσίπρα και οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ

Με το βλέμμα καρφωμένο στις δημοσκοπήσεις βρισκόταν την περασμένη εβδομάδα το επιτελείο του Αλ...
14:00 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Ερντογάν σε… νευρική κρίση μετά τη Chevron – Διαδοχικές προκλήσεις της Άγκυρας

Των Παναγή Γαλιατσάτου, Ευάγγελου Αρεταίου – ΠΗΓΗ: Realnews Σε νευρική …κρίση βρίσκεται ...
13:48 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Βορίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Εξεταστική Επιτροπή ερευνώνται θεσμικά κενά – Δεν είχα καμία επικοινωνία με τον οποιονδήποτε

«Η Εξεταστική διερευνά θεσμικά κενά και όχι ποινικές ευθύνες» τόνισε ο πρώην υπουργός Αγροτική...
13:35 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Zωή Κωνσταντοπούλου στη Realnews: «Θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας τον Νοέμβριο»

«Θέλουμε να ανασάνει η κοινωνία, που έχει αδικηθεί και στραγγαλισθεί τα τελευταία 15 χρόνια», ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος