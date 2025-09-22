ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να συνδέσει τον αυτισμό με την χρήση παρακεταμόλης από τις εγκύους

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται σήμερα να συνδέσει τη χρήση της παρακεταμόλης από τις έγκυες γυναίκες με τον κίνδυνο αυτισμού σε αντιδιαστολή με τις ιατρικές κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα η Washington Post.

Αξιωματούχοι του Τραμπ αναμένεται επίσης να ανακοινώσουν μια προσπάθεια να διερευνηθεί πώς το φάρμακο λευκοβορίνη (φυλλινικό οξύ) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως για να θεραπεύσει τον αυτισμό, αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας, που επικαλείται τέσσερις πηγές με γνώση των σχεδίων.

Οι ιατρικές κατευθυντήριες γραμμές λένε ότι είναι ασφαλές για τις έγκυες γυναίκες να λαμβάνουν παρακεταμόλη, της οποίας η χορήγηση δεν απαιτεί ιατρική συνταγή.

Ο Τραμπ προανήγγειλε την ανακοίνωση κατά την χθεσινή ομιλία του στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ και είπε με νόημα: «Νομίζω ότι βρήκαμε μια απάντηση στον αυτισμό». Το Σάββατο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η προγραμματισμένη ανακοίνωση θα είναι «ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα κάνουμε».

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ σχεδίαζε να ανακοινώσει ότι η χρήση παρακεταμόλης από έγκυες γυναίκες ενδεχομένως συνδέεται με τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού.

Όπως ανέφερε η Post, ορισμένες ιατρικές δοκιμές που περιλαμβάνουν τη χορήγηση λευκοβορίνης σε παιδιά με αυτισμό έχουν δείξει «αυτό που ορισμένοι επιστήμονες περιγράφουν ως αξιοσημείωτες βελτιώσεις στην ικανότητά τους να μιλούν και να κατανοούν τους άλλους». Ωστόσο οι δοκιμές αυτές θεωρούνται ότι βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.

Ο Κένεντι έχει υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στη δίνη μιας «επιδημίας αυτισμού» που τροφοδοτείται από «περιβαλλοντικές τοξίνες».

Δεκαετίες ερευνών δεν έχουν δώσει απαντήσεις σχετικά με το τι συμβάλλει στην εκδήλωση αυτισμού. Ωστόσο πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι παίζει ρόλο ένας συνδυασμός των γονιδίων και των περιβαλλοντικών επιδράσεων.