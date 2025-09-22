Χανιά: Συνελήφθησαν οι γονείς του βρέφους που βρέθηκε νεκρό στο κρεβατάκι του

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την τραγωδία με το βρέφος, που εντοπίστηκε νεκρό στο κρεβατάκι του, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 10 το πρωί όταν οι γονείς του βρέφους, που διέμεναν σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στις Καλύβες του Αποκόρωνα Χανιών, πήγαν να ξυπνήσουν το μωρό τους που κοιμόταν σε διπλανό κρεβατάκι.

Δυστυχώς, διαπίστωσαν ότι το βρέφος δεν ξυπνούσε και κατάλαβαν πως δεν είχε τις αισθήσεις του. Άμεσα οι γονείς ενημέρωσαν τις αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε το άτυχο βρέφος και το μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως το μωρό ήταν ήδη νεκρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, η πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή έκανε λόγο για «ασφυκτικό θάνατο».

Ωστόσο, περισσότερο φως στην αιτία θανάτου του παιδιού αναμένεται να δώσουν οι υπόλοιπες εξετάσεις και η νεκροψία-νεκροτομή.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο γονέων του βρέφους για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Σημειώνεται πως πρόκειται για οικογένεια Φιλανδών, η οποία μέχρι και πριν από λίγες ώρες απολάμβανε τις διακοπές της στα Χανιά.

