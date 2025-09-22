Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρό βρέφος 2,5 μηνών

Τραγωδία με βρέφος που έχασε ξαφνικά την ζωή του συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής στις Καλύβες Αποκορώνου, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας parakritika.gr, οι γονείς διαπίστωσαν ότι το 2,5 μηνών βρέφος δεν ανέπνεε και έσπευσαν να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Βάμου και το βρέφος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Φως στην αιτία θανάτου του παιδιού αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, που θα γίνει την Τρίτη στο Ρέθυμνο.