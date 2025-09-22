Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρό βρέφος 2,5 μηνών

Enikos Newsroom

κοινωνία

βρέφος

Τραγωδία με βρέφος που έχασε ξαφνικά την ζωή του συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής στις Καλύβες Αποκορώνου, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας parakritika.gr, οι γονείς διαπίστωσαν ότι το 2,5 μηνών βρέφος δεν ανέπνεε και έσπευσαν να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Βάμου και το βρέφος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Φως στην αιτία θανάτου του παιδιού αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, που θα γίνει την Τρίτη στο Ρέθυμνο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΙΣ: Δραματική υποστελέχωση των δομών υγείας στα νησιά και τις άγονες περιοχές- Οι προτάσεις των γιατρών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στηρίζει την κοινωνία με πράξεις

Ψηφιακό εκκαθαριστικό φόρου: Τι είναι και πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα – Οι αλλαγές για τους φορολογούμενους

Αγορά πολυτελών ακινήτων στα Βόρεια Προάστια: Οι περιοχές που δεν φοβούνται κρίσεις – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τι σημαίνει η φράση «κατά κρημνόν» και από πού προέρχεται

Τα 4 ζώδια που κάνουν επανεκκίνηση στη ζωή τους με την Ηλιακή Έκλειψη στην Παρθένο
περισσότερα
13:01 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Ο εμποδιστής «ΡΕΞ» φέρνει την πρώτη κακοκαιρία για το φθινόπωρο – Αναλυτικοί χάρτες

Μπορεί ο καιρός να θυμίζει ακόμα περισσότερο καλοκαίρι παρά φθινόπωρο, όμως, φαίνεται ότι η πρ...
12:55 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Επαναπατρίστηκαν 86 ελληνικές αρχαιότητες από ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού: Ανάμεσά τους ειδώλια, αγγεία και σκεύη – ΦΩΤΟ

Ιδιώτης συλλέκτης, ξένος υπήκοος, σε συμφωνία με το υπουργείο Πολιτισμού, προχώρησε σε οικειοθ...
12:41 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: 51χρονος έσφαξε αρνί στο δάσος του Σέιχ Σου για να τιμήσει το κουρμπάνι – Το ζώο εντοπίστηκε κρεμασμένο σε κλαδί δέντρου

Κακουργηματική δίωξη για βασανισμό και φόνευση ζώου εκτροφής άσκησε η εισαγγελική Αρχή της Θεσ...
11:41 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος – Πότε θα γίνει η κηδεία

Πέθανε ο ηθοποιός, Βαγγέλης Ζερβόπουλος. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος