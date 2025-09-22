Μέγκαν Μαρκλ: Ανησυχεί για αποκαλύψεις από την πρώην κολλητή της – Αναφορές ότι Τζέσικα Μαλρόνεϊ γράφει βιβλίο

Οι πληροφορίες που διακινούνται στον διεθνή Τύπο ότι η πρώην κολλητή της δούκισσας του Σάσεξ, Τζέσικα Μαλρόνεϊ ετοιμάζεται να γράψει βιβλίο και να κάνει αποκαλύψεις για την διαμάχη τους, φέρεται να προκαλεί ανησυχία στην Μέγκαν Μαρκλ.

Η Τζέσικα Μαλρόνεϊ ήταν η πιο πιστή φίλη και αυτή που γνώριζε όλα τα μυστικά της Μέγκαν Μαρκλ όταν εκείνη ξεκίνησε την σχέση της με τον πρίγκιπα Χάρι. Τα παιδιά της ήταν παρανυφάκια στον πριγκιπικό γάμο της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι.

Ωστόσο επτά χρόνια μετά οι δύο γυναίκες φέρονται να έχουν διακόψει κάθε επικοινωνία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, η Μέγκαν Μαρκλ θεωρούσε ότι η κολλητή της προσπαθούσε να βγάλει χρήματα στηριζόμενη στην σχέση τους.

Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησαν φήμες στις ΗΠΑ ότι η Τζέσικα Μαλρόνεϊ ετοιμάζεται να γράψει ένα άκρως αποκαλυπτικό βιβλίο για την πρώην κολλητή της και μάλιστα έχει λάβει ως προκαταβολή πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια. «Ήταν αναστατωμένη που η φιλία τους τελείωσε. Η Τζέσικα ξέρει πού είναι θαμμένα τα πτώματα. Η Μέγκαν θα ανησυχεί», δήλωσε πηγή στην εφημερίδα Daily Mail.

Και συνέχισε: «Αυτή [η Τζέσικα] ήταν κάποτε το πιο στενό άτομο εμπιστοσύνης της Μέγκαν και φύλακας των μυστικών της. Ξέρει τα πάντα».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Τζέσικα Μαλρόνεϊ υποστηρίζει ότι ποτέ δεν θα έκανε αποκαλύψεις για την φιλία τους. «Απολύτως όχι», δήλωσε στη Mail η Τζέσικα Μαλρόνεϊ όταν ρωτήθηκε αν ετοιμάζει την αυτοβιογραφία της.

Παρά την ξεκάθαρη άρνηση, μια πηγή από το περιβάλλον της επιμένει στην εφημερίδα ότι ακόμα κι αν αρνείται να μιλήσει δημόσια γι’ αυτό, η Τζέσικα Μαλρόνεϊ έχει απώτερο σκοπό με την δούκισσα του Σάσεξ.