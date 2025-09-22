Τηλεθέαση (21/9): Τι νούμερα έκαναν οι εκπομπές σε πρωινή και μεσημεριανή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Κυριακή (21/9) για τις εκπομπές της πρωινής και μεσημεριανής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

Καλημέρα 16,7

Mega Σαββατοκύριακο 12,8

Οικογενειακές ιστορίες (Ε) 11,3

Τώρα μαζί 9,4

Ζώνη 10-1

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 15,2

Οι Δεκατιανοί 11

Χαμογέλα και Πάλι 10,4

Πρωινό Σαββατοκύριακο 7,4

Ραντεβού το ΣΚ 6,6

Μεσημεριανή ζώνη

Το Σόι σου (Ε) 14,4

Εξελίξεις τώρα 14,3

Ελληνική ταινία – Ζητείται επειγόντως γαμπρός 10,5

Ελληνική ταινία – Ο ροζ γάτος 9,5

Weekend Live 9,5

Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 6,5

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

Καλημέρα 11,6

Mega Σαββατοκύριακο 11,5

Τώρα μαζί 7,2

Ζώνη 10-1

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 11,5

Πρωινό Σαββατοκύριακο 9,4

Χαμογέλα και Πάλι 9,4

Οι Δεκατιανοί 7,5

Ραντεβού το ΣΚ 6

Μεσημεριανή ζώνη