Τηλεθέαση (21/9): Τι νούμερα έκαναν οι εκπομπές σε πρωινή και μεσημεριανή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Κυριακή (21/9) για τις εκπομπές της πρωινής και μεσημεριανής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Καλημέρα  16,7
  • Mega Σαββατοκύριακο  12,8
  • Οικογενειακές ιστορίες (Ε)  11,3
  • Τώρα μαζί  9,4

Ζώνη 10-1

  •  Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση  15,2
  • Οι Δεκατιανοί  11
  • Χαμογέλα και Πάλι  10,4
  • Πρωινό Σαββατοκύριακο 7,4
  • Ραντεβού το ΣΚ  6,6

Μεσημεριανή ζώνη 

  • Το Σόι σου (Ε)  14,4
  • Εξελίξεις τώρα 14,3
  • Ελληνική ταινία – Ζητείται επειγόντως γαμπρός  10,5
  • Ελληνική ταινία – Ο ροζ γάτος  9,5
  • Weekend Live 9,5
  • Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)  6,5

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Καλημέρα 11,6
  • Mega Σαββατοκύριακο 11,5
  • Τώρα μαζί 7,2

Ζώνη 10-1

  • Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 11,5
  • Πρωινό Σαββατοκύριακο 9,4
  • Χαμογέλα και Πάλι 9,4
  • Οι Δεκατιανοί 7,5
  • Ραντεβού το ΣΚ 6

Μεσημεριανή ζώνη 

  •  Το Σόι σου (Ε) 15,8
  • Ελληνική ταινία – Ο ροζ γάτος 11,1
  • Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 10,7
  • Εξελίξεις τώρα 8,3
  • Ξένη σειρά – Ντετέκτιβ Μονκ 8,1
  • Weekend Live 6,9
  • Ελληνική ταινία – Ζητείται επειγόντως γαμπρός 5,2

07:05 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

