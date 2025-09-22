Τηλεθέαση (21/9): Τι νούμερα έκαναν οι εκπομπές σε πρωινή και μεσημεριανή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Κυριακή (21/9) για τις εκπομπές της πρωινής και μεσημεριανής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Καλημέρα 16,7
- Mega Σαββατοκύριακο 12,8
- Οικογενειακές ιστορίες (Ε) 11,3
- Τώρα μαζί 9,4
Ζώνη 10-1
- Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 15,2
- Οι Δεκατιανοί 11
- Χαμογέλα και Πάλι 10,4
- Πρωινό Σαββατοκύριακο 7,4
- Ραντεβού το ΣΚ 6,6
Μεσημεριανή ζώνη
- Το Σόι σου (Ε) 14,4
- Εξελίξεις τώρα 14,3
- Ελληνική ταινία – Ζητείται επειγόντως γαμπρός 10,5
- Ελληνική ταινία – Ο ροζ γάτος 9,5
- Weekend Live 9,5
- Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 6,5
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Καλημέρα 11,6
- Mega Σαββατοκύριακο 11,5
- Τώρα μαζί 7,2
Ζώνη 10-1
- Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 11,5
- Πρωινό Σαββατοκύριακο 9,4
- Χαμογέλα και Πάλι 9,4
- Οι Δεκατιανοί 7,5
- Ραντεβού το ΣΚ 6
Μεσημεριανή ζώνη
- Το Σόι σου (Ε) 15,8
- Ελληνική ταινία – Ο ροζ γάτος 11,1
- Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 10,7
- Εξελίξεις τώρα 8,3
- Ξένη σειρά – Ντετέκτιβ Μονκ 8,1
- Weekend Live 6,9
- Ελληνική ταινία – Ζητείται επειγόντως γαμπρός 5,2