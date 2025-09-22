Κρήτη: «Ήσουν ένας άγγελος» – Θλίψη για την Μαρία που πέθανε έναν μήνα μετά τη φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κρήτη: «Ήσουν ένας άγγελος» – Θλίψη για την Μαρία που πέθανε έναν μήνα μετά τη φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ

Συγκινητικά είναι τα μηνύματα που έχουν κατακλύσει το προφίλ της 36χρονης Μαρίας στα social media μετά την ανακοίνωση του θανάτου της. Η ίδια άφησε χθες (20/9) την τελευταία της πνοή, αφού υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της που προκλήθηκαν από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στα τέλη του Αυγούστου στα αποδυτήρια του γηπέδου στον ΕΓΟΗ.

Δεκάδες φίλοι της, μετά την γνωστοποίηση του θανάτου της, άλλοι με δύο προτάσεις και άλλοι με μακροσκελείς αναρτήσεις μιλούν για το πόσο καλό παιδί ήταν η Μαρία «ήσουν ένας άγγελος και επέστρεψες εκεί όπου ανήκεις», σύμφωνα με το cretapost.gr.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Αυγούστου είχε αφήσει την τελευταία του πνοή και ο 40χρονος Νίκος ο οποίος είχε επίσης τραυματιστεί βαρύτατα στη φωτιά.

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου όταν στο χώρο των αποδυτηρίων του ΕΓΟΗ την ώρα που βρισκόταν ο 40χρονος με την 36χρονη ξεσπά φωτιά.

Μετά από τεράστιες προσπάθειες ο άνδρας κατάφερε και απεγκλωβίστηκε φέροντας όμως βαρύτατα τραύματα.

Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική που έσπευσε με πέντε οχήματα και 20 άνδρες. Οι πυροσβέστες μπήκαν στον χώρο των αποδυτηρίων και βρήκαν την γυναίκα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και την έβγαλαν με ασφάλεια έξω από το γήπεδο.

Εκεί υπήρχαν δύο ασθενοφόρα που παρέλαβαν και τους δύο και τους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τους γιατρούς να τους διασωληνώνουν και να τους εισάγουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η 36χρονη Μαρία λίγες μέρες αργότερα μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου.

 

