Κρήτη: Ώρες αγωνίας για την 36χρονη που μεταφέρθηκε στο Θριάσιο με εκτεταμένα εγκαύματα – Στο ΠΑΓΝΗ ο 40χρονος

Ώρες αγωνίας εξακολουθούν να περνούν οι οικογένειες της 36χρονης Μαρίας και του 40χρονου Νίκου, των δύο ατόμων που τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου παραμένει διασωληνωμένος και σε σοβαρή κατάσταση ο Νίκος, ενώ η γυναίκα, σύμφωνα με το Cretalive, μεταφέρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Λάτσειο Κέντρο εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου.

Όπως είπε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης ο αναπληρωτής Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, κ. Στέλιος Κτενιαδάκης, ο 40χρονος παραμένει στο Ηράκλειο μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του. Την ίδια ώρα, συγκίνηση έχει προκαλέσει η έκκληση που απευθύνει, με μήνυμά της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η μητέρα της 36χρονης: «Είμαι η μητέρα της Μαρίας. Σας παρακαλώ πολύ να κάνετε προσευχή για τα παιδιά μας το Νίκο και τη Μαρία. Ευχαριστώ πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η Πυροσβεστική διερευνά τα ακριβή αίτια πρόκλησης του συμβάντος και παραμένει γρίφος το τι ακριβώς συνέβη σε αυτόν τον μικρό ασφυκτικό χώρο.

Οι εκδοχές που εξετάζονται είναι είτε να έκαναν ανεφοδιασμό στη γεννήτρια ή επιχειρήθηκε σύνδεση με τον πίνακα του ρεύματος.