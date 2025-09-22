Κίνηση: «Ασφυκτιούν» Κηφισός, Κηφισίας, παραλιακή και κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό

Ακόμη μία δύσκολη Δευτέρα στους δρόμους της Αττικής με την κίνηση να χτυπά… κόκκινο. Αρχή της εβδομάδας, ώρα αιχμής, χωρίς ταξί λόγω της απεργίας και η κατάσταση είναι αφόρητη για τους οδηγούς.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί αυτή την ώρα στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου, στα δύο ρεύματα της Αθηνών- Λαμίας και την άνοδο του Κηφισού.

Αυξημένη είναι η κίνηση σε Μεσογείων, Κατεχάκη (στο ρεύμα από Ηλιούπολη), στην άνοδο και κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, ομοίως και σε Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας.

Η άνοδος της Συγγρού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Λεωφόρους Βεΐκου στο Γαλάτσι επίσης παρουσιάζουν προβλήματα.

«Ασφυκτιούν» επίσης η Καποδιστρίου, η Λεωφόρος Βουλιαγμένης, η Λεωφόρος Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω και του τροχαίου που συνέβη πριν από λίγη ώρα, αλλά και οι δρόμοι στο λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από Δημοκρατίας μέχρι Κηφισίας,

20΄-25΄από Μεταμόρφωση(είσοδο από Λαμία) μέχρι Κηφισίας,

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.