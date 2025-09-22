Αντιδράσεις για συγκρότημα heavy metal – Αποκεφάλισαν ομοίωμα του Μασκ σε συναυλία

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνονται τα μέλη ενός αμερικανικού μουσικού συγκροτήματος να «αποκεφαλίζουν» ομοίωμα του Έλον Μασκ.

Συγκεκριμένα, στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί στο πλαίσιο φεστιβάλ heavy metal μουσικής φαίνονται τα μέλη του συγκροτήματος Gwar να προχωρούν στις συγκεκριμένες ενέργειες.

Στο βίντεο φαίνεται μια φουσκωτή κούκλα Έλον Μασκ που φοράει γυαλιά ηλίου, καπέλο του μπέιζμπολ, μαύρο μπλουζάκι «D.O.G.E.», μαύρο τζιν και μπουφάν, να αποκεφαλίζεται από ένα μέλος της μπάντας που κρατούσε «σπαθί» στο ροκ φεστιβάλ που διεξήχθη στο Σικάγο.

