Ισπανία: Ένας νεκρός εξαιτίας πλημμυρών στην Καταλονία – ΒΙΝΤΕΟ

Πλημμύρες και κατολισθήσεις προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την Κυριακή (21/9) την Καταλονία της βορειοανατολικής Ισπανίας, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Heavy flooding caused by torrential rain in Ripollet, Barcelona Province, Spain 🇪🇸 (13.09.2025) pic.twitter.com/Jg9zkZXPvi — Disaster News (@Top_Disaster) September 13, 2025

Πυροσβέστες εντόπισαν ένα πτώμα σε ποτάμι στο Σαν Πέρε δε Ριουντεμπίτγιες, κοντά στη Βαρκελώνη, ενώ αναζητούσαν δύο αγνοούμενους των οποίων το αυτοκίνητο φέρεται να παρασύρθηκε από χείμαρρο. Επί του παρόντος δεν έχει διευκρινισθεί εάν πρόκειται για έναν εκ των δύο αγνοουμένων που αναζητούσαν οι διασώστες.

Con maquinaria municipal estamos trabajando en la zona del Polideportivo de Merliot para retirar el lodo y diferentes materiales que dejó el desbordamiento de la quebrada. Un árbol de gran tamaño instruía el paso del agua. pic.twitter.com/PSJMIa33dy — Alcaldía La Libertad Sur (@SantaTeclaSV) September 21, 2025

Η περιφερειακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας ενημέρωσε πως πυροσβέστες χρειάστηκε επίσης να επέμβουν για τη διάσωση 27 ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί στο τελεφερίκ της μονής Μονσεράτ, βορειοδυτικά της Βαρκελώνης, λόγω κατολίσθησης.

Δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, το δεύτερο μεγαλύτερο της Ισπανίας, είτε καθυστέρησαν είτε ακυρώθηκαν λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης.

Προβλήματα προκλήθηκαν και στα δρομολόγια των τρένων στην Καταλονία, εξαιτίας κατολισθήσεων και πεσμένων δέντρων σε σιδηροδρομικές γραμμές.

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP