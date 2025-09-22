Φωτιά στη Λέσβο – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στη Λέσβο.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη προς το παρόν αιτία σε χαμηλή βλάστηση στην Ερεσό και καίει ξερόχορτα.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 7 οχήματα.

Πριν λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, με το οποίο τους ζητείται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.