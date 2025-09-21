Πορτογαλία: Ανακοίνωσε την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανγκέλ, ανακοίνωσε την Κυριακή (21/9) ότι η χώρα έχει πλέον αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

Τι σημαίνει η αναγνώριση της Παλαιστίνης από 4 δυτικές χώρες και γιατί γίνεται τώρα – Ανάλυση του BBC

«Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης αποτελεί την υλοποίηση μιας θεμελιώδους, σταθερής και θεμελιώδους γραμμής της πορτογαλικής εξωτερικής πολιτικής», δήλωσε ο Ρανγκέλ σε δημοσιογράφους στην έδρα της μόνιμης αποστολής της Πορτογαλίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη.

Όπως αναφέρει το Reuters, είπε ότι «η Πορτογαλία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών ως τον μόνο δρόμο για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη… μια εκεχειρία είναι επείγουσα», προσθέτοντας ότι η Χαμάς «δεν μπορεί να έχει καμία μορφή ελέγχου στη Γάζα ή εκτός αυτής» και απαιτώντας την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο Ρανγκέλ είπε επίσης ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης «δεν σβήνει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα» και καταδίκασε επίσης την κατάσταση λιμού εκεί, την καταστροφή και την «επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη».

Η Πορτογαλία αναγνώρισε την Παλαιστίνη μαζί με τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία.

