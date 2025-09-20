Η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει επίσημα κράτος της Παλαιστίνης την Κυριακή (21/9)

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας θα αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης την Κυριακή (21/9), ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής (19/9) το υπουργείο Εξωτερικών στη Λισαβόνα.

«Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει ότι η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης (…) Η επίσημη ανακήρυξη της αναγνώρισης θα λάβει χώρα την Κυριακή 21η Σεπτεμβρίου», παραμονή της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της πορτογαλικής διπλωματίας.

