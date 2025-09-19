Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 76 71: Πέρασε στον τελικό του International Basket Tournament Crete με «σούπερ» Φουρνιέ

Με την… υπογραφή του Εβάν Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 76-71 της Αρμάνι Μιλάνο στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασού και πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό του τουρνουά της Κρήτης (International Basket Tournament Crete), όπου την Κυριακή (21/9, 20:30) θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Τα δεκάλεπτα: 17-12, 26-31, 51-53, 76-71

Ο Γάλλος σταρ των «ερυθρόλευκων» φρόντισε στο 38΄ να βρει στόχο από τα 6,75 και να δώσει ώθηση στους πρωταθλητές Ελλάδας, διαμορφώνοντας το 70-65 και δίνοντας τη σκυτάλη στον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος «σφράγισε» τη νίκη από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

Από τον Ολυμπιακό, που είχε βρεθεί ακόμη και στο -13 (36-49) στα μέσα της τρίτης περιόδου αλλά «γύρισε» το παιχνίδι μέσα από την άμυνα και την ευστοχία του από τα 6,75, απουσίασαν οι Κίναν Έβανς, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Παπανικολάου και Κώστας Αντετοκούνμπο, ενώ από τους Ιταλούς δεν αγωνίστηκαν οι Μάρκο Γκούντουριτς, Βλάτκο Τσάντσαρ και Σέιβον Σιλντς.

Κορυφαίος των νικητών ο Εβάν Φουρνιέ με 15 πόντους, ενώ από την Αρμάνι ξεχώρισε ο Λορέντζο Μπράουν με 13.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 8 (1), Γουόρντ 10, Λαρεντζάκης, Λι 6, Βεζένκοφ 12 (1), Κουμάτζι 2, Πίτερς 5 (1), Χολ 4, ΜακΚίσικ 6 (1), Φουρνιέ 15 (4).

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Μεσίνα): Μάνιον 9 (1), Μπράουν 13 (2), Έλις 4, Μπούκερ 3, Τονούτ, Μπολμάρο 8, Μπρουκς 9 (1), ΛεΝτέι 13 (1), Ρίτσι 2, Νίμπο 10, Ντάνστον.

