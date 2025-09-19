GNTM: Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα, το καλωσόρισμα Παπαγεωργίου-Ζενεβιέβ και η… μεταγραφή από το First Dates

Το βράδυ της Παρασκευής (19/09) έκανε πρεμιέρα το GNTM 2025 μέσα από τη συχνότητα του Star, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το δημοφιλές ριάλιτι μόδας. Από τα πρώτα λεπτά, το νέο concept έδειξε πως η παραγωγή θέλει να ξεφύγει από τα συνηθισμένα, επενδύοντας σε πιο μοντέρνο και ανανεωμένο ύφος με στόχο να δώσει διαφορετικό χαρακτήρα στο παιχνίδι.

Στο εισαγωγικό σημείωμα της εκπομπής, τονίστηκε: «Στον κόσμο της μόδας δεν αρκεί να είσαι απλά όμορφος. Ο φακός απαιτεί κάτι πιο βαθύ. Απαιτεί συνείδηση, ταυτότητα και προσωπικότητα. Στο GNTM κάνουμε βλέμματα που να μιλάνε χωρίς λέξεις, και σώματα που φτιάχνουμε ιστορίες με τις πόζες τους. Κάθε βήμα στην πασαρέλα είναι μία δήλωση και κάθε στιγμή μπροστά στην κάμερα είναι μία νίκη με τον εαυτό σου. Κάποιοι θα λυγήσουν και κάποιοι θα τα παρατήσουν, αλλά λίγοι θα λάμψουν. Στο GNTM δεν αναζητούμε μόνο μοντέλα, αναζητούμε μορφές, σύμβολα, φωνές που μπορούν να γίνουν εικόνες, που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Η μόδα είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι και το GNTΜ είναι το όχημα για να φτάσεις στον προορισμό σου».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Ζενεβιέβ Μαζαρί καλωσόρισαν τους πρώτους παίκτες που μπήκαν στη διαδικασία του φετινού διαγωνισμού, παρουσιάζοντας το νέο ύφος του παιχνιδιού.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τόνισε ότι πρόκειται για «το καλύτερο casting», επισημαίνοντας: «Είστε όλοι υπέροχοι, έχουμε συγκλονιστεί όλοι φέτος, είναι το καλύτερο casting ever. Δεν ψάχνουμε μόνο ένα όμορφο πρόσωπο, θέλουμε χαρακτήρα, προσωπικότητα, αυθεντικότητα. Τα έχετε;».

Από την πλευρά της, η Ζενεβιέβ Μαζαρί δήλωσε: «Έχουμε μπερδέψει την τράπουλα φέτος. Έχουμε δημιουργήσει ένα από τα πιο μεγάλα πλατό και το έχουμε κάνει για έναν λόγο. Θέλουμε να μπαίνετε μέσα και να νιώθετε κατευθείαν ότι μπαίνετε στο επάγγελμα του μοντέλου».

Στην πρεμιέρα εμφανίστηκε και η Γεωργία, γνωστή από την ομάδα του First Dates, η οποία θα βρίσκεται στο showroom του GNTM. Στην πρώτη της τοποθέτηση είπε: «Σίγουρα δεν με ξέρετε, εγώ θα είμαι στο δωμάτιο δίπλα μαζί σας. Θα έχω ξεχωριστά για τον καθέναν σας μια αγκαλιά. Καλή επιτυχία».