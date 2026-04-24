Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό σήμερα με υψηλές θερμοκρασίες – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Ωστόσο, στην Κρήτη αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις θα εκδηλωθούν και σε άλλες περιοχές.

Στη δυτική Πελοπόννησο, στο νότιο Ιόνιο, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα θα αναπτυχθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο νότιο Ιόνιο, στη δυτική Πελοπόννησο και στην Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια. Στις περισσότερες περιοχές, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 7 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, με λίγες τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, με λίγες τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα θα αναπτυχθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα θα αναπτυχθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: Από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-04-2026

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και έως το μεσημέρι στη νότια και ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις.

Στην Κρήτη θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-04-2026

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αναπτυχθούν αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι ο καιρός θα καταστεί σχεδόν αίθριος.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια πελάγη 6, πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-04-2026

Αρχικά ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα.

Μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-04-2026