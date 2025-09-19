Εσθονία: Ζητεί την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του NATO μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά MIG-31

Το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ επικαλέστηκε η Εσθονία και ζήτησε διαβουλεύσεις για την παραβίαση του εναέριου χώρου της από τρία ρωσικά μαχητικά MIG-31. Η Εσθονία ζήτησε επισήμως διαβούλευση με βάση το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ για το περιστατικό με τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, που επί 12 λεπτά πετούσαν στον εναέριο χώρο της, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Κρίστεν Μίχαλ.

Σε ανάρτησή του στο Χ, επιβεβαίωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας και ήρθαν αντιμέτωπα με μαχητικά του ΝΑΤΟ, προτού “αναγκαστούν να διαφύγουν”. “Μια τέτοια παραβίαση είναι εντελώς απαράδεκτη”, δήλωσε ο Μίχαλ.

Η διαδικασία του άρθρου 4

Αυτή είναι η ένατη φορά που ενεργοποιείται η διαδικασία του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ στην ιστορία της συμμαχίας από το 1949 – και η δεύτερη μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, σημειώνει ο Guardian.

Η διαδικασία λέει ότι: “Τα Μέρη θα διαβουλεύονται από κοινού όποτε, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα Μέρη”. Αυτό προβλέπει το καταστατικό.

Τελευταία φορά ενεργοποιήθηκε από την Πολωνία νωρίτερα αυτό το μήνα μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της. Προηγουμένως είχε ενεργοποιηθεί από μια ομάδα χωρών, το 2022, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Είναι ένα σαφές σημάδι ότι η Εσθονία βλέπει το περιστατικό ως άμεση απειλή για την ασφάλειά της, καθώς και των αυξανόμενων περιφερειακών ανησυχιών για την ολοένα και πιο επιθετική στάση και τις προκλήσεις της Ρωσίας.

Η υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, Dovilė Šakalienė, σχολίασε επίσης το περιστατικό πάνω από την Εσθονία, λέγοντας ότι “είναι μια ακόμη σκληρή απόδειξη ότι η #EasternSentry είναι εδώ και καιρό απαιτητή”. Η Λιθουανή υπουργός αναφέρεται στην ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, που ανακοίνωσε ο ΓΓ της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

“Τα σύνορα του ΝΑΤΟ στα βορειοανατολικά δοκιμάζονται για κάποιο λόγο. Πρέπει να είμαστε σοβαροί”, δήλωσε η ίδια.

Η αντίδραση του Λονδίνου

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης στο περιστατικό του 2015, κατά το οποίο η τουρκική πολεμική αεροπορία κατέρριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος, όταν η Άγκυρα δήλωσε ότι παραβίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο. “ΥΓ. Η Τουρκία έδωσε το παράδειγμα πριν από 10 χρόνια. Κάποια τροφή για σκέψη”, είπε.

Εν τω μεταξύ, η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Yvette Cooper εξέφρασε επίσης την αλληλεγγύη του Λονδίνου προς την Εσθονία, καταδικάζοντας την “απερίσκεπτη εισβολή στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία”.

“Πρέπει να συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στον Πούτιν, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των σημαντικών νέων οικονομικών κυρώσεων που ανακοινώθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ τις τελευταίες ημέρες”, δήλωσε η ίδια.