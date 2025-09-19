Ανδρέας Γεωργίου: «Νιώθω ότι είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου» – Τι αποκάλυψε για τις εξελίξεις στην «Γη της Ελιάς»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ανδρέας Γεωργίου: «Νιώθω ότι είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου» – Τι αποκάλυψε για τις εξελίξεις στην «Γη της Ελιάς»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» βρέθηκε ο Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος μίλησε τόσο για την προσωπική του ζωή, καθώς έγινε πατέρας για πρώτη φορά, όσο και για τη δημοφιλή σειρά του MEGA «Γη της Ελιάς», που επιστρέφει την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με νέες ιστορίες, την ένταξη της Κρήτης στην πλοκή και με έναν νέο χαρακτήρα, έναν serial killer, που θα αναστατώσει τη Μάνη.

Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός μίλησε με συγκίνηση για τις στιγμές που περνά με τη σύζυγό του και το πρώτο τους παιδί. «Είναι όλα τόσο πρωτόγνωρα, τόσο φοβιστικά, το άγχος είναι μεγάλο. Νιώθω ότι είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει καλή επικοινωνία με τη σύζυγό μου», είπε χαρακτηριστικά.

Στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της γυναίκας στην οικογένεια, τονίζοντας: «Πάντα σεβόμουν τις γυναίκες, τις είχα πολύ ψηλά, αλλά βιώνοντας μία εγκυμοσύνη και έναν τοκετό και τώρα το μεγάλωμα ενός βρέφους, έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος που βλέπω τις γυναίκες. Ένας άντρας νομίζω δεν μπορεί να κάνει όσα μία μάνα για το παιδί της. Είναι περιορισμένα αυτά που κάνει. Δεν μπορώ να θηλάσω το παιδί, αλλιώς θα το έκανα».

Σχετικά με την «Γη της Ελιάς», ο δημιουργός αποκάλυψε ότι τα νέα επεισόδια θα είναι γεμάτα έντονες εξελίξεις. «Από τα πρώτα επεισόδια ανοίγουν ωραίες ιστορίες. Η Αθηνά πιάνει τον Τζον και την Ιουλία στο κρεβάτι. Θα μάθει η Ασπασία ότι ο Δημοσθένης ήταν ο λόγος που σκοτώθηκε ο γιος τους, φαντάζεστε τι μπορεί να συμβεί. Από το πρώτο επεισόδιο εμφανίζεται ένα παιδί. Δεν ξέρω πως το κάνει η Βάνα!», σημείωσε.

Παράλληλα, μίλησε με θαυμασμό για τους συνεργάτες του. «Η Μάρω Κοντού είναι αγαπημένη, ακούραστη, η πιο νέα από όλους μας. Έρχεται στα γυρίσματα και ξέρει τα λόγια όλων μας. Λέγαμε ότι θα κάνουμε δύο σεζόν, τώρα είμαστε στην πέμπτη. Το cast είναι ο λόγος που δεν θέλω να τελειώσει αυτή η δουλειά», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο Αντρέας Γεωργίου ευχαρίστησε το MEGA για την πορεία της σειράς: «Θέλω να ευχαριστήσω το κανάλι, το MEGA, γιατί αισθάνομαι ότι πάμε όλοι μαζί φέτος να δώσουμε μία ωραία τελευταία σεζόν της «Γης της Ελιάς». Η σειρά έχει προσφέρει σε όλους μας αυτά τα τέσσερα χρόνια προβολής της».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 λόγοι που συνήθως αποτυγχάνουν οι τελειομανείς – Τι να κάνουν

Άδωνις Γεωργιάδης για επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας: Αν δεν είχα πρόσκληση δεν θα είχα έρθει

Ρεύμα: Φόβοι για αυξήσεις τον Οκτώβριο – Τι πρέπει να προσέχετε στην αναζήτηση τιμολογίου

Τέλος το παλιό δίπλωμα οδήγησης – Μέχρι πότε θα πρέπει να αποκτήσετε το νέο σε μορφή κάρτας

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το νούμερο 7 στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 24 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
15:56 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Ηλιάνα Παπαγεωργίου για GNTM: Έχω την τιμή και χαρά να είμαι με ανθρώπους που πίστεψαν εξ’ αρχής σε εμένα

Το GNTM επιστρέφει απόψε, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στο Star, με την Ηλιάνα Παπαγεω...
15:06 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκινεί η Χριστίνα Σάλτη για τον θάνατο της μητέρας της: «Είχες μια τεράστια καρδιά που μας χωρούσε όλους…»

Δύσκολες ώρες βιώνει η Χριστίνα Σάλτη. Όπως έγινε γνωστό, η μητέρα της τραγουδίστριας πέθανε τ...
14:53 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Θοδωρής Μαραντίνης για τη δικαστική διαμάχη με την Σίσσυ Χρηστίδου: «Έχω προτείνει να κλείσουν όλα εξωδικαστικά»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν καλεσμένος ο Θοδωρής Μαραντίνης το πρωί της Παρασκ...
13:56 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Λιάγκας για Κατερίνα Καινούργιου: «Αν ισχύουν αυτά που ακούω, με το καλό»

Ο Λευτέρης Πανταζής ήταν καλεσμένος το πρωί της Παρασκευής (19/9) στην εκπομπή του Γιώργου Λιά...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος