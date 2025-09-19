Ανδρέας Γεωργίου: «Νιώθω ότι είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου» – Τι αποκάλυψε για τις εξελίξεις στην «Γη της Ελιάς»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» βρέθηκε ο Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος μίλησε τόσο για την προσωπική του ζωή, καθώς έγινε πατέρας για πρώτη φορά, όσο και για τη δημοφιλή σειρά του MEGA «Γη της Ελιάς», που επιστρέφει την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με νέες ιστορίες, την ένταξη της Κρήτης στην πλοκή και με έναν νέο χαρακτήρα, έναν serial killer, που θα αναστατώσει τη Μάνη.

Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός μίλησε με συγκίνηση για τις στιγμές που περνά με τη σύζυγό του και το πρώτο τους παιδί. «Είναι όλα τόσο πρωτόγνωρα, τόσο φοβιστικά, το άγχος είναι μεγάλο. Νιώθω ότι είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει καλή επικοινωνία με τη σύζυγό μου», είπε χαρακτηριστικά.

Στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της γυναίκας στην οικογένεια, τονίζοντας: «Πάντα σεβόμουν τις γυναίκες, τις είχα πολύ ψηλά, αλλά βιώνοντας μία εγκυμοσύνη και έναν τοκετό και τώρα το μεγάλωμα ενός βρέφους, έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος που βλέπω τις γυναίκες. Ένας άντρας νομίζω δεν μπορεί να κάνει όσα μία μάνα για το παιδί της. Είναι περιορισμένα αυτά που κάνει. Δεν μπορώ να θηλάσω το παιδί, αλλιώς θα το έκανα».

Σχετικά με την «Γη της Ελιάς», ο δημιουργός αποκάλυψε ότι τα νέα επεισόδια θα είναι γεμάτα έντονες εξελίξεις. «Από τα πρώτα επεισόδια ανοίγουν ωραίες ιστορίες. Η Αθηνά πιάνει τον Τζον και την Ιουλία στο κρεβάτι. Θα μάθει η Ασπασία ότι ο Δημοσθένης ήταν ο λόγος που σκοτώθηκε ο γιος τους, φαντάζεστε τι μπορεί να συμβεί. Από το πρώτο επεισόδιο εμφανίζεται ένα παιδί. Δεν ξέρω πως το κάνει η Βάνα!», σημείωσε.

Παράλληλα, μίλησε με θαυμασμό για τους συνεργάτες του. «Η Μάρω Κοντού είναι αγαπημένη, ακούραστη, η πιο νέα από όλους μας. Έρχεται στα γυρίσματα και ξέρει τα λόγια όλων μας. Λέγαμε ότι θα κάνουμε δύο σεζόν, τώρα είμαστε στην πέμπτη. Το cast είναι ο λόγος που δεν θέλω να τελειώσει αυτή η δουλειά», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο Αντρέας Γεωργίου ευχαρίστησε το MEGA για την πορεία της σειράς: «Θέλω να ευχαριστήσω το κανάλι, το MEGA, γιατί αισθάνομαι ότι πάμε όλοι μαζί φέτος να δώσουμε μία ωραία τελευταία σεζόν της «Γης της Ελιάς». Η σειρά έχει προσφέρει σε όλους μας αυτά τα τέσσερα χρόνια προβολής της».