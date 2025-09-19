Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση του ιερέα που κατηγορείται για εμπρησμό

Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση του ιερέα που κατηγορείται για εμπρησμό

Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση του ιερέα που συνελήφθη την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση, σε περιοχή του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην Αττική, βλέπει το φως τη δημοσιότητας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, ο 58χρονος κληρικός, που σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι εφημέριος σε ενορία της Αττικής, καταγράφεται να οδηγεί το μπλε αυτοκίνητο και στις 11:37 το πρωί της Τετάρτης, σταματά σε κεντρική λεωφόρο στο Μαρκόπουλο και συγκεκριμένα σε δασική περιοχή στη Χαμολιά.

Στη συνέχεια, ο ίδιος να κατεβαίνει από το όχημα και ανοίγει την πίσω πόρτα του αυτοκινήτου. Παίρνει κάποια έγγραφα, που προανακριτικά είχε υποστηρίξει ότι αφορούσαν τη μονή Σινά και πάει πίσω από την πυκνή βλάστηση, στις παρυφές του δρόμου, προσπαθώντας να τα κάψει. Αμέσως μετά, οι κάμερες ασφαλείας τον καταγράφουν να αποχωρεί από το σημείο.

Με αυτό το βιντεοληπτικό υλικό, τα στελέχη της Δίωξης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, δεν δυσκολεύτηκαν να τον εντοπίσουν. Παραδέχθηκε πως εκείνος έβαλε την φωτιά, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν είχε σκοπό να κάψει δασική έκταση, παρά μόνο τα έγγραφα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η έρευνα της ΔΑΕΕ για τον ιερέα συνεχίζεται, καθώς θα ζητηθεί άρση του απορρήτου, προκειμένου να δουν τις κινήσεις του και αν αυτές σχετίζονται με άλλες πυρκαγιές.

Μετά την απολογία του, ο κληρικός που κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και θα οριστεί τακτική δικάσιμος.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

 

