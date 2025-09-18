Μαρκόπουλο: Ιερέας είναι ο συλληφθείς για εμπρησμό σε δασική έκταση – Απολογείται την Παρασκευή 

Ένας ιερέας φαίνεται πως είναι ο άνδρας που συνελήφθη την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση, σε περιοχή του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 58χρονο, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του ιερέα και ο οποίος καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να καίει έγγραφα στην περιοχή της Χαμολιάς, μέσα σε δασική έκταση, ενώ τον κατήγγειλαν και κάτοικοι της περιοχής.

Ο ιερέας που εργάζεται σε ενορία στη Δυτική Αττική συνελήφθη πέντε ώρες μετά την πυρκαγιά, στο κέντρο της Αθήνας. Τα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. έφθασαν στα ίχνη του από το αυτοκίνητό του που είχε καταγραφεί από την κάμερα ασφαλείας σπιτιού της περιοχής.

Ο ίδιος, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ισχυρίστηκε ότι είχε πάει για μπάνιο στη Χαμολιά και στον γυρισμό σταμάτησε στο σημείο για να κάψει κάποια εκκλησιαστικά έγγραφα. Έβαλε φωτιά με αναπτήρα, οι φλόγες επεκτάθηκαν στο δάσος, αλλά, ευτυχώς, σβήστηκαν πολύ γρήγορα από περιοίκους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος χαρακτήρισε την πράξη του κακούργημα. Πλέον κρατείται και αναμένεται να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή.

