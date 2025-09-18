Γιώργος Γιαννιάς: Μπήκε σε ψαροκάικο και ξεσήκωσε τη Μαρίνα Ζέας

Ο τραγουδιστής τράβηξε όλα τα βλέμματα μαζί με την εντυπωσιακή παρουσία στο πλευρό του.

Έτσι όπως δεν τον έχουν ξαναδεί, είδαν τον Γιώργο Γιαννιά όσοι βρέθηκαν στη Μαρίνα Ζέας το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης ντυμένος με μαύρο κοστούμι μέσα σε ψαροκάικο, να ετοιμάζεται να βγει στα ανοιχτά για «ψάρεμα», έχοντας στο πλευρό του, μια απαστράπτουσα ύπαρξη με φανταχτερό χρυσό φόρεμα, που δεν ήταν άλλη από την συνάδελφό του, Ρενέ Αγέρη…

Ο δημοφιλής ερμηνευτής, προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στον Πειραιά και στην Μαρίνα Ζέας, και έγινε πόλος έλξης, πολλών θαυμαστών του, που έσπευσαν για μια φωτογραφία μαζί του, αλλά και των περαστικών…

Οι δυο καλλιτέχνες, βγήκαν στα ανοιχτά, με την ψαρόβαρκα, με αφορμή τα γυρίσματα του video promo, για την επικείμενη συνεργασία τους, στο «Simion», το νέο hot spot διασκέδασης στον Πειραιά.

Ο Γιώργος Γιαννιάς, έχοντας στο πλευρό του την Ρενέ Αγέρη, από τα μέσα Οκτωβρίου, θα πρωταγωνιστεί στη διασκέδαση, στο νέο νυχτερινό μαγαζί στο λιμάνι του Πειραιά, που φτιάχνεται εξ αρχής, για να φιλοξενήσει το πιο ξεσηκωτικό πρόγραμμα του φετινού χειμώνα, στο απόλυτο live clubbing!