Γιώργος Γιαννιάς: Μπήκε σε ψαροκάικο και ξεσήκωσε τη Μαρίνα Ζέας

Νάντια Ρηγάτου

lifestyle

Γιώργος Γιαννιάς: Μπήκε σε ψαροκάικο και ξεσήκωσε τη Μαρίνα Ζέας

Ο τραγουδιστής τράβηξε όλα τα βλέμματα μαζί με την εντυπωσιακή παρουσία στο πλευρό του.

Έτσι όπως δεν τον έχουν ξαναδεί, είδαν τον Γιώργο Γιαννιά όσοι βρέθηκαν στη Μαρίνα Ζέας το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης ντυμένος με μαύρο κοστούμι μέσα σε ψαροκάικο, να ετοιμάζεται να βγει στα ανοιχτά για «ψάρεμα», έχοντας στο πλευρό του, μια απαστράπτουσα ύπαρξη με φανταχτερό χρυσό φόρεμα, που δεν ήταν άλλη από την συνάδελφό του, Ρενέ Αγέρη…

Ο δημοφιλής ερμηνευτής, προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στον Πειραιά και στην Μαρίνα Ζέας, και έγινε πόλος έλξης, πολλών θαυμαστών του, που έσπευσαν για μια φωτογραφία μαζί του, αλλά και των περαστικών…

Οι δυο καλλιτέχνες, βγήκαν στα ανοιχτά, με την ψαρόβαρκα, με αφορμή τα γυρίσματα του video promo, για την επικείμενη συνεργασία τους, στο  «Simion», το νέο hot spot διασκέδασης στον Πειραιά.

Ο Γιώργος Γιαννιάς, έχοντας στο πλευρό του την Ρενέ Αγέρη, από τα μέσα Οκτωβρίου, θα πρωταγωνιστεί στη διασκέδαση, στο νέο νυχτερινό μαγαζί στο λιμάνι του Πειραιά, που φτιάχνεται εξ αρχής, για να φιλοξενήσει το πιο ξεσηκωτικό πρόγραμμα του φετινού χειμώνα, στο απόλυτο live clubbing!

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έντονο στρες και αυξημένη κορτιζόλη: Πώς να τα μειώσετε φυσικά, σύμφωνα με το Cleveland

Καμπανάκι κινδύνου από τη Novo Nordisk: συνταγογραφούμενα φάρμακα στο διαδίκτυο-Τι πρέπει να γνωρίζετε

ΤτΕ: Αυξήθηκαν τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ποιοι φορολογούμενοι μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ – Έρχεται σαφάρι ελέγχων

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τους κύβους ζάχαρης στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που λείπουν σε μόλις 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
18:12 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Λάκης Γαβαλάς: «Δεν μου άρεσε το φόρεμα που έβαλε η Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, της το είπα»

Ο Λάκης Γαβαλάς εμφανίστηκε σε κυπριακό podcast μέσα στην εβδομάδα και σχολίασε τις εμφανίσεις...
16:48 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Μιχάλης Λεβεντογιάννης και Δανάη Σκιάδη: Έκαναν την πρώτη τους ανάγνωση για την «Barcelona»

Οι δύο πρωταγωνιστές ξεκίνησαν πρόβες για το ερωτικό θρίλερ που θα τους απολαύσουμε αυτό το χε...
15:39 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Τάμτα: Η εξομολόγηση για την κόρη της – «Υπήρξα και λίγο παραπάνω αυστηρή…»

Καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» στο Youtube, ήταν η Τάμτα. Η αγαπημέ...
15:04 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Μέλπω Ζαρόκωστα: «Θέλουμε όσο ζήσει, να μην υποφέρει», λέει ο γιος της

Πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό πως η Μέλπω Ζαρόκωστα μεταφέρθηκε εσπευσμένα, από το Γηροκομ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος