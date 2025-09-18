Κουτσούμπας από Κερατσίνι: Ο φασισμός είναι γέννημα θρέμμα του καπιταλιστικού συστήματος – Καμία επανάπαυση

«Ο φασισμός είναι γέννημα θρέμμα του καπιταλιστικού συστήματος, γεννιέται στη μήτρα του καπιταλισμού, γι’ αυτό και δεν χωρά καμία επανάπαυση αλλά μόνο διαρκής πάλη ενάντιά τους», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωση του στη συγκέντρωση στο Κερατσίνι με αφορμή τη συμπλήρωση 12 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

«Είχαμε προειδοποιήσει», πρόσθεσε, «είχαμε τονίσει λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, πριν 12 χρόνια απ’ τους εγκληματίες της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, ότι ‘τον φασισμό βαθιά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον’». Ο κ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι «αυτοί οι στίχοι του Φώντα Λάδη είναι περισσότερο επίκαιροι σήμερα, που αποφυλακίζεται ο Μιχαλολιάκος, που ετοιμάζεται να βγει ο Κασιδιάρης, που όλο το αστικό κράτος δεν παίρνει μέτρα ενάντια σε αυτά τα αποβράσματα της ιστορίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ