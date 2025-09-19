Στις 25 Σεπτεμβρίου η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στον Λευκό Οίκο– «Θα συζητήσουμε και για τα F-35» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social αποκάλυψε ότι θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου και δήλωσε ότι αναμένει να ολοκληρώσουν συμφωνίες για το εμπόριο και τον στρατό.

«Εργαζόμαστε σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον Πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16, και τη συνέχιση των συζητήσεων για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρώσουμε θετικά,» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν και εγώ είχαμε πάντα πολύ καλές σχέσεις. Ανυπομονώ να τον δω» πρόσθεσε.