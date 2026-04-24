Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (24/4)

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις

Το ματς Μονακό – Μπαρτσελόνα για τα play-in της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/04):

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ισπανίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:20 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS2

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ισπανίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:20 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS3

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

13:15 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS4

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ισπανίας (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ισπανίας (Δοκιμές)

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας (Δοκιμές)

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

18:30 COSMOTE SPORT 1 HD Συνέντευξη Τύπου Κυπέλλου

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μανίσα – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

19:30 Novasports 2HD Καϊζερσλάουτερν – Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ Bundesliga 2

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters Μαδρίτη

20:30 Novasports Prime Μονακό – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φλένσμπουργκ – Μέλσουνγκεν DAIKIN Bundesliga

21:30 Novasports Start Αλμπαθέτε – Έιμπαρ Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 3HD Λειψία – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Κρεμονέζε Serie A

22:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

22:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λέστερ – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

