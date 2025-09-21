Ανθή Βούλγαρη: Η πρώτη επαφή του γιου της με πόνυ – Η τρυφερή φωτογραφία που «έλιωσε» το Instagram

Μια ξεχωριστή εμπειρία στην αγκαλιά της φύσης απόλαυσε το περασμένο Σαββατοκύριακο η Ανθή Βούλγαρη, η οποία αφιέρωσε τη μέρα στον γιο της, μακριά από το τηλεοπτικό πλατό και τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», λίγο μετά την τηλεοπτική της επιστροφή στο πλευρό του Ιορδάνη Χασαπόπουλου, επέλεξε να περάσει χρόνο με το παιδί της στον Ιππικό Όμιλο, όπου ο μικρός έκανε την πρώτη του επαφή με τα πόνυ.

Η ίδια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία, κρατώντας τον γιο της στην αγκαλιά, την ώρα που το παιδί παρατηρεί με περιέργεια και ενθουσιασμό το πόνυ. Στη λεζάντα της ανάρτησης, μοιράστηκε τη σκέψη της για την αξία της επαφής των παιδιών με τη φύση και τα ζώα από μικρή ηλικία:

«Η πρώτη μας επαφή με το πονάκι μας στον Όμιλο. Σίγουρα δεν θα ιππεύσει από τώρα, αλλά η επαφή από τόσο μικρή ηλικία με τα ζώα και τη φύση χτίζει το ανοσοποιητικό… Επίσης κοιμούνται σαν πουλάκια, δοκιμασμένο».

Η φωτογραφία απέσπασε αμέσως πλήθος θετικών σχολίων, με τους ακόλουθους της παρουσιάστριας να εκφράζουν τη χαρά τους για αυτή τη γλυκιά οικογενειακή στιγμή.

