ΠΑΣΟΚ: Εκφράζει την συμπαράστασή του στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι να γίνει η εκταφή της σορού του παιδιού του

Enikos Newsroom

πολιτική

Γραφεία του ΠΑΣΟΚ

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εκφράζει «τη συμπαράστασή του στο αίτημα του κ. Πάνου Ρούτσι να γίνει η εκταφή της σορού του παιδιού του, που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών».

Τέμπη: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι το απόγευμα στην Αθήνα

«Πρόκειται για το αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα, στο οποίο οι δικαστικές αρχές οφείλουν να εγκύψουν» τονίζει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

Τα παραπάνω μετέφερε στον κ. Ρούτσι αντιπροσωπεία του κόμματος αποτελούμενη από τον Γραμματέα της Κ.Ο. Δ. Μπιάγκη, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο Δ. Μάντζο και τη βουλευτή και μέλος των επιτροπών για τα Τέμπη Μ. Αποστολάκη, που τον συνάντησε έξω από τη Βουλή όπου και παραμένει εδώ και μέρες κάνοντας απεργία πείνας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιοι ενήλικες δεν κάνουν ποτέ σεξ – Νέα μελέτη δίνει τις απαντήσεις

Λεύκανση δοντιών στο σπίτι: Πώς να επιλέξετε τα προϊόντα που όντως λειτουργούν για εσάς, σύμφωνα με οδοντιάτρους

Θεοδωρικάκος: Φραγμός στην αισχροκέρδεια, γκάζι στην ανάπτυξη – Πώς σχολιάζει τα αποτελέσματα δημοσκόπησης

Σε κρίσιμη καμπή η «πράσινη μετάβαση» της ακτοπλοΐας – Οι πόροι παραμένουν “κλειδωμένοι”, λένε εκπρόσωποι του κλάδου

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

Η Apple μόλις έκανε μια σημαντική αλλαγή στο iPhone σας, αλλά δεν αρέσει σε όλους – Δείτε πώς να την αναιρέσετε
περισσότερα
16:25 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Κεραμέως: Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία συνιστούν συνταγή δημοσιονομικού εκτροχιασμού

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου νομοσχεδίου, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση ...
13:57 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Ούτε λέξη από τον κ. Μητσοτάκη για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας

Ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη επισημαίνει την ...
12:24 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης: Δεν ζητάμε απλώς εκλογές, αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών σε μια ικανή προοδευτική κυβέρνηση

«Αποτελεί κοινωνική απαίτηση και εθνική αναγκαιότητα η Ελλάδα να αλλάξει πορεία όσο το δυνατόν...
10:16 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η 4η υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra θα αναβαθμίσει θεαματικά το Πολεμικό Ναυτικό – Σε διαδικασία οριοθέτησης ΑΟΖ με τη Λιβύη

Στην έναρξη της διαδικασίας  για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος