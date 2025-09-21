Μαρία Κορινθίου: «Με τον Γιώργο ξαναγεννήθηκε το Μαράκι» – Η εξομολόγηση για τον νέο της έρωτα και την κόρη της Ισμήνη

Φωτογραφία: mariakorinthiou/ Instagram

Η Μαρία Κορινθίου άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για τη νέα της σχέση με τον επιχειρηματία Γιώργο Καραθανάση, σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου το πρωί της Κυριακής. Η ηθοποιός, που εδώ και μήνες βρίσκεται σε σχέση με τον Γιώργο, μίλησε ανοιχτά για τη ζωή της, τη σχέση της και την κόρη της, Ισμήνη.

Μαρία Κορινθίου: Η εξομολόγηση για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε – «Με σόκαρε την πρώτη φορά που μου συνέβη»

Αναφερόμενη στον σύντροφό της, η Μαρία αποκάλυψε ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι είχε ζήσει μέχρι τώρα. «Αισθάνθηκα από τη στιγμή που ρωτήθηκα, χωρίς να θέλω να κρύβομαι, να πω ότι ναι, είμαι σε αυτή τη νέα φάση της ζωής μου, χωρίς φυσικά να αναιρώ την προηγούμενη ζωή μου. Καμία σχέση. Το λέω γιατί βγήκαν και διάφορα πράγματα προς τα έξω… Είμαι καλά και δε θέλω να κρύβομαι, καθόλου», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία, αποδεικνύοντας πως πλέον έχει βρει την αυτοπεποίθησή της και δεν φοβάται να μιλήσει για την προσωπική της ζωή.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον λόγο που την κέρδισε ο Γιώργος Καραθανάσης, κάνοντας λόγο για την αυθεντικότητα και τη δυναμικότητά του. «Αυτό που με κέρδισε στον Γιώργο είναι η διεκδικητικότητά του. Είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος, ένας στιβαρός άνθρωπος που ξέρεις τι είναι και ποιος είναι. Είναι σίγουρος για τον εαυτό του κι αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι ένας δυναμικός, δυνατός άνθρωπος. Δεν έχει πρόβλημα στο να χειριστεί τη δημοσιότητα που πήρε η σχέση μας, απλώς δε θέλει…», εξομολογήθηκε.

Η Μαρία Κορινθίου περιέγραψε τον αντίκτυπο που είχε η σχέση αυτή στη ζωή της, λέγοντας πως με τον Γιώργο «ξαναθυμήθηκα το Μαράκι, ξαναγεννήθηκε η μικρή Μαρία, η ψυχή της, ξαναθυμήθηκα την παιδικότητα, την αγνότητα…».

Η σχέση της με την κόρη της, Ισμήνη, είναι επίσης σε πολύ καλό επίπεδο, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει πως είναι εξαιρετικά τυχερή για την ωριμότητα που δείχνει η κόρη της, παρά την ηλικία της. «Είμαι τυχερή γιατί η Ισμήνη είναι ένα πλάσμα που νομίζω ότι είναι πιο ώριμη και από εμάς. Είναι τόσο ώριμη, τόσο μεθοδική. Δε τη φοβάμαι καθόλου. Είναι σπουδαίο πλάσμα και κάθε μέρα με εκπλήσσει με τον τρόπο που σκέφτεται… Είναι πολύ ορθολογίστρια», δήλωσε με μεγάλη εκτίμηση για την κόρη της.

