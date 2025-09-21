Ιωάννα Μαλέσκου: Η νέα οικογενειακή φωτογραφία που «έκλεψε» καρδιές

Enikos Newsroom

lifestyle

Ιωάννα Μαλέσκου
Φωτογραφία: Instagram/imaleskou

Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε το πρωί της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ιωάννα Μαλέσκου.

Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν θα κάτσω να αναλύω τις φήμες που βγαίνουν – Νιώθω ότι είναι μια μεγάλη πίεση που σκάει στην οικογένειά μου»

Η αγαπημένη παρουσιάστρια δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά, την κόρη τους, Μαρίλια, και τους νονούς της μικρής, λίγο μετά την ολοκλήρωση της θείας λειτουργίας.

Ο λόγος της επίσκεψης στην εκκλησία ήταν ιδιαίτερος. Όπως ορίζει η παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μετά τη βάπτιση ενός παιδιού ακολουθούν τρεις Κυριακές κατά τις οποίες το νεοφώτιστο πρέπει να κοινωνήσει. Η μικρή Μαρίλια, που βαπτίστηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή στην εκκλησία, συνοδευόμενη από τους γονείς και τους νονούς της.

Η Ιωάννα Μαλέσκου, αν και είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις αργότερα μέσα στη μέρα, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτή την ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή. Μάλιστα, με μια λιτή αλλά συγκινητική ανάρτηση, απαθανάτισε το στιγμιότυπο έξω από την εκκλησία, στέλνοντας και το δικό της μήνυμα πίστης και αγάπης για την οικογένειά της.

«Δεύτερη Κυριακή, δεύτερη ευλογία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε εκατοντάδες likes και σχόλια από φίλους και followers, οι οποίοι έσπευσαν να ευχηθούν «να σας ζήσει η μικρή» και «καλές και ευλογημένες στιγμές».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιοι ενήλικες δεν κάνουν ποτέ σεξ – Νέα μελέτη δίνει τις απαντήσεις

Λεύκανση δοντιών στο σπίτι: Πώς να επιλέξετε τα προϊόντα που όντως λειτουργούν για εσάς, σύμφωνα με οδοντιάτρους

Θεοδωρικάκος: Φραγμός στην αισχροκέρδεια, γκάζι στην ανάπτυξη – Πώς σχολιάζει τα αποτελέσματα δημοσκόπησης

Σε κρίσιμη καμπή η «πράσινη μετάβαση» της ακτοπλοΐας – Οι πόροι παραμένουν “κλειδωμένοι”, λένε εκπρόσωποι του κλάδου

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

Η Apple μόλις έκανε μια σημαντική αλλαγή στο iPhone σας, αλλά δεν αρέσει σε όλους – Δείτε πώς να την αναιρέσετε
περισσότερα
18:16 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Χρανιώτης: «Νιώθω ακόμα το άγχος για το αν θα έχω να προσφέρω τα βασικά στο παιδί μου»

Σε μία σπάνια προσωπική εξομολόγηση, ο Γιώργος Χρανιώτης μίλησε για τις δυσκολίες και τα άγχη ...
14:22 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Πρίγκιπας Χάρι: Σχέδια για κοινή δημόσια εμφάνιση με τον βασιλιά Κάρολο – Στο πλευρό της Μέγκαν Μαρκλ σε φιλανθρωπική εκδήλωση

Συνομιλίες στο παλάτι του Μπάκιγχαμ βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τη σταδιακή δημόσια επανένω...
13:08 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν γνώρισα τον Μπρούνο Τσερέλα έπαθα… πλάκα – Αναρωτιόμουν αν είμαστε σαν λαός, Κατίνες»

Με αποθεωτικά λόγια μίλησε για τον σύντροφο της Αθηνάς Οικονομάκου, Μπρούνο Τσερέλα, η Σίσσυ Χ...
11:23 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Γωγώ Μαστροκώστα: Η ανάρτηση στο Instagram έπειτα από πολύμηνη απουσία – Το βίντεο που ανέβασε

Έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας η Γωγώ Μαστροκώστα έκανε ανάρτηση στον προσωπικό λ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος