Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν θα κάτσω να αναλύω τις φήμες που βγαίνουν – Νιώθω ότι είναι μια μεγάλη πίεση που σκάει στην οικογένειά μου»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή ήταν η Ιωάννα Μαλέσκου, το πρωί της Τετάρτης (17/9). Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η αγαπημένη παρουσιάστρια απάντησε και για τις φήμες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα, οι οποίες αφορούσαν την σχέση με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά, και το αν είναι ακόμα μαζί.

Σε ερώτηση για το αν την στεναχώρησαν σχόλια που έγιναν μετά την βάπτιση, η Ιωάννα Μαλέσκου απάντησε: «Δεν θα σου έλεγα ότι με στεναχώρησαν, αλλά με προβλημάτισαν. Με χαλάει όταν οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να αμαυρώσουν και να χαλάσουν, να μετατοπίσουν την προσοχή και τον χαρακτήρα μιας συγκεκριμένης και πολύ ιερής για μένα μέρας, όπως της ημέρας της βάπτισης και της γιορτούλας που φτιάξαμε για το παιδάκι μας, με μια διάθεση να μπουν στο αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο ζευγάρι».

Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι: «Η αλήθεια είναι ότι πέρα από το ότι το θεωρώ πάρα πολύ κακό, για να μην πω κάτι πιο βαρύ, είναι πολύ άσχημο όταν οι άνθρωποι, εγώ αυτό έχω εισπράξει, προσπαθούν σώνει και ντε να σε κάνουν να απαντήσεις για κάτι, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Σώνει και ντε να σου βγάλουν μια απάντηση.

Το θεωρώ κάπως εκβιαστικό όταν γίνεται τόσο έντονα και πιεστικό. Η γραμμή μου, η διάθεση μου ήταν πάντα να προστατεύω οτιδήποτε με αφορά, προσωπικά, φιλικά και επαγγελματικά. Έχω δείξει ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν μιλάει για να μιλάει. Αν θέλω να μοιραστώ κάτι, θα το μοιραστώ και στέκομαι στα ευχάριστα!

Δεν θα κάτσω να αναλύω τις φήμες που βγαίνουν ενίοτε, γιατί βγαίνουν για όλους. Επειδή όμως ως άνθρωπος έχω μία συγκεκριμένη τακτική, γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας μου και η ιδιοσυγκρασία μου… Δεν μιλάω, δεν μιλάω ούτε για τα πολύ ευχάριστα, δεν μιλάω γενικώς».

«Επειδή έχω δώσει τις κόκκινες γραμμές μου, με την έννοια ότι, ξέρω και εγώ κάνω εκπομπή που θα αγγίξουμε πολλές φορές θέματα σχέσεων. Πάντοτε όμως η δική μου στάση είναι τόσο όσο, όταν νιώσω ότι ένας άνθρωπος, όπως είμαι εγώ τώρα σε αυτή την θέση, δεν αγαπά να μιλάει…

Γιατί να δώσω απάντηση για κάτι που δεν αφορά κανέναν; Αφορά μόνο την οικογένεια του καθενός. Αν έχω να πω κάτι για τη ζωή μου, θα το πω. Όχι όμως επειδή νιώθω ότι μου το επιβάλλουν να δώσω μια απάντηση. Δεν έχω να πω κάτι. Είμαστε μια χαρά και είμαι μια χαρά, γιατί καθένας ας μιλάει για τον εαυτό του. Νιώθω ότι είναι μια μεγάλη πίεση που σκάει στην οικογένειά μου!», κατέληξε η Ιωάννα Μαλέσκου.