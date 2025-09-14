Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της κοινώνησε για πρώτη φορά – Η ανάρτηση του νονού της μικρής Μαρίλιας

Το απόγευμα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Κωνσταντίνος Δανιάς βάπτισαν την 2,5 ετών κόρη τους, η οποία πήρε το όνομα Μαρίλια. Σήμερα (14/9), η γνωστή παρουσιάστρια μαζί με τους νονούς του παιδιού της και τη νεοφώτιστη βρέθηκαν στην εκκλησία, για να κοινωνήσει για πρώτη φορά.

Ο Μάνος Παραδείσης, νονός της μικρής Μαρίλιας, δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram 3 στιγμιότυπα από την σημερινή ιδιαίτερη μέρα.

Στις φωτογραφίες βλέπουμε τους χαρούμενους πνευματικούς γονείς του 2,5 ετών κοριτσιού, καθώς και τη νεοφώτιστη με την Ιωάννα Μαλέσκου.

Φυσικά, μαζί τους είχαν και την λαμπάδα από την βάπτιση της μικρής Μαρίλιας. Ο Μάνος Παραδείσης σε μία από τις αναρτήσεις του έχει γράψει: «Πρώτη Κυριακή, πρώτη κοινωνία… Και ο νονός πιο περήφανος από ποτέ!».