Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της κοινώνησε για πρώτη φορά – Η ανάρτηση του νονού της μικρής Μαρίλιας

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ιωάννα Μαλέσκου
Φωτογραφία: Instagram/imaleskou

Το απόγευμα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Κωνσταντίνος Δανιάς βάπτισαν την 2,5 ετών κόρη τους, η οποία πήρε το όνομα Μαρίλια. Σήμερα (14/9), η γνωστή παρουσιάστρια μαζί με τους νονούς του παιδιού της και τη νεοφώτιστη βρέθηκαν στην εκκλησία, για να κοινωνήσει για πρώτη φορά.

Ο Μάνος Παραδείσης, νονός της μικρής Μαρίλιας, δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram 3 στιγμιότυπα από την σημερινή ιδιαίτερη μέρα.

Ιωάννα Μαλέσκου

Στις φωτογραφίες βλέπουμε τους χαρούμενους πνευματικούς γονείς του 2,5 ετών κοριτσιού, καθώς και τη νεοφώτιστη με την Ιωάννα Μαλέσκου.

Φυσικά, μαζί τους είχαν και την λαμπάδα από την βάπτιση της μικρής Μαρίλιας. Ο Μάνος Παραδείσης σε μία από τις αναρτήσεις του έχει γράψει: «Πρώτη Κυριακή, πρώτη κοινωνία… Και ο νονός πιο περήφανος από ποτέ!». 

Ιωάννα Μαλέσκου

Ιωάννα Μαλέσκου

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Scrotox: Γιατί όλο και περισσότεροι άνδρες επιλέγουν botox για σφριγηλούς όρχεις;

11 τρόποι για να αντιμετωπίσετε τις σακούλες κάτω από τα μάτια φυσικά

Προσλήψεις στο Μετρό, στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο και στο τραμ: Έως αύριο οι αιτήσεις – Ποιους αφορά

ΠΟΜΙΔΑ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις αλλαγές που έρχονται στα μισθωτήρια από το 2026

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 27 δευτερόλεπτα;

Τα 5 ζώδια που θα ευνοηθούν στα οικονομικά τους μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου – Η επιμέλεια και η εργατικότητά σας ανταμείβον...
περισσότερα
18:53 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Δεν μπορεί να μου χαλάσει τίποτα την διάθεση» – Η ανάρτηση για την συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

Μετά την χθεσινή (13/9) σπουδαία συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο, η Άννα Βίσση επιστρέφει απόψε ...
17:49 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Παντρεύτηκε η κόρη του στην Τήνο – Η συγκινητική κίνηση της Παυλίνας Βουλγαράκη στη δεξίωση του γάμου

Πολύ όμορφη ήταν η χθεσινή μέρα (13/9) για την Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα και όσους την αγαπούν, κ...
16:38 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Κατερίνα Καραβάτου: Η σπάνια φωτογραφία της κόρης της Αέλιας και το τρυφερό μήνυμα για τα γενέθλιά της – «Σ’ αγαπώ πέρα από εκεί που πάει ο νους»

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα (14/9) για την Κατερίνα Καραβάτου και τον Κρατερό Κατσούλη, κ...
16:00 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Άννα Βίσση: «Είμαι περήφανη για σένα, μαμά» – Το συγκινητικό μήνυμα της Σοφίας Καρβέλα για τη μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο

Η Άννα Βίσση μπορεί για τους συνεργάτες της, τους συναδέλφους της και τους φανατικούς θαυμαστέ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος