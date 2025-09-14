Άννα Βίσση: «Είμαι περήφανη για σένα, μαμά» – Το συγκινητικό μήνυμα της Σοφίας Καρβέλα για τη μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο

Η Άννα Βίσση μπορεί για τους συνεργάτες της, τους συναδέλφους της και τους φανατικούς θαυμαστές της να είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα σταρ, μία γυναίκα που κατάφερε να φτάσει στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας της χώρας μας με το ταλέντο της, ωστόσο για την Σοφία Καρβέλα είναι ακόμα κάτι και μάλιστα πολύ σημαντικό, η μητέρα της.

Το βράδυ του Σαββάτου (13/9) η σπουδαία ερμηνεύτρια έδωσε μία μεγαλειώδη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο και πάνω από 60 χιλιάδες θεατές τραγούδησαν μαζί της τις μεγάλες επιτυχίες της.

Η Σοφία Καρβέλα μπορεί να μην κατάφερε να παρακολουθήσει από κοντά την μητέρα της να «μαγεύει» το κοινό στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ωστόσο είδε ένα μέρος της βραδιάς μέσω βιντεοκλήσης και έκανε ένα story στο προφίλ της στο Instagram, στο οποίο την αποθέωσε.

Συγκεκριμένα, η κόρη της ερμηνεύτριας δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία την βλέπουμε να παρακολουθεί την μουσική βραδιά με βιντεοκλήση και έγραψε: «Σε άλλα νέα, η μητέρα μου αυτή τη στιγμή. Κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, το να είναι ένα είδωλο. Είμαι περήφανη για σένα, μαμά».