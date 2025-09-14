Η συνταγή του Jamie Oliver για το τέλειο ροστ μπιφ – Ιδανικό πιάτο για το κυριακάτικο τραπέζι

Αν υπάρχει μια συνταγή που συνδυάζει την απλότητα με τη γεύση και την τελειότητα, αυτή είναι το μοσχαρίσιο ροστ μπιφ του Jamie Oliver. Ο γνωστός σεφ παρουσιάζει μια συνταγή που απογειώνει το κλασικό βρετανικό πιάτο, γεμάτο γεύσεις και αρώματα από φρέσκα βότανα και φρυγανισμένα λαχανικά.

Μια συνταγή που υπόσχεται να μεταμορφώσει το γεύμα σας σε μία γαστρονομική εμπειρία, ιδανική για κάθε περίσταση – από τις καθημερινές οικογενειακές βραδιές μέχρι τις εορταστικές συγκεντρώσεις. Είτε είστε αρχάριοι στη μαγειρική είτε έμπειροι, το ροστ μπιφ του Jamie Oliver θα σας ενθουσιάσει με την ευκολία και την υπέροχη γεύση του. Ετοιμαστείτε να φτιάξετε το καλύτερο μοσχαρίσιο ροστ μπιφ (roast beef) που έχετε φάει ποτέ!

Ο απλός τρόπος να ψήσετε το μοσχαρίσιο κρέας για να έχετε ένα έξτρα ζουμερό πιάτο

Θρεπτικά στοιχεία

Θερμίδες: 564

Λίπος: 35g (50% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης)

Κορεσμένα: 14g (70% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης)

Ζάχαρη: 6,2g (7% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης)

Αλάτι: 1g (17% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης)

Πρωτεΐνη: 52,8g (106% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης)

Υδατάνθρακες: 9,8g (4% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης)

Φυτικές ίνες: 2,2g

Υλικά

1,5 κιλό μοσχαρίσιο κρέας ( από τον μηρό)

2 μεσαία κρεμμύδια

2 καρότα

2 κλωνάρια σέλινο

1 σκελίδα σκόρδο

1 ματσάκι μείγμα φρέσκων βοτάνων, όπως θυμάρι, δεντρολίβανο, δάφνη, φασκόμηλο

Ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Βγάλτε το κρέας από το ψυγείο 30 λεπτά πριν το μαγειρέψετε, για να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου.

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 240°C – αντίστοιχο στο αέριο το 9.

Πλύνετε και κόψτε τα λαχανικά σε χοντρά κομμάτια – δεν χρειάζεται να τα ξεφλουδίσετε.

Σπάστε τη σκελίδα σκόρδου σε σκελίδες, αφήνοντάς τες με τη φλούδα.

Βάλετε όλα τα λαχανικά, το σκόρδο και τα βότανα στη μέση ενός μεγάλου ταψιού για ψήσιμο και περιχύστε με ελαιόλαδο.

Περιχύστε το κρέας με ελαιόλαδο και αλατοπιπερώστε καλά, τρίβοντας το μείγμα σε όλη την επιφάνεια του κρέατος.

Τοποθετήστε το κρέας πάνω από τα λαχανικά.

Βάλτε το ταψί στον φούρνο και αμέσως χαμηλώστε τη θερμοκρασία στους 200°C – αντίστοιχο στο αέριο 6 και ψήστε το για 1 ώρα για μέτριο κρέας.

Αν το θέλετε λιγότερο ψημένο (medium-rare), βγάλτε το 5 με 10 λεπτά νωρίτερα.

Αν το προτιμάτε καλά ψημένο, αφήστε το για άλλα 10 με 15 λεπτά.

Αν σκοπεύετε να φτιάξετε και ψητές πατάτες ή λαχανικά, τώρα είναι η στιγμή να τα βάλετε στον φούρνο για τα τελευταία 45 λεπτά.

Μετά το μισό του χρόνου μαγειρέματος, περιχύστε το κρέας με τα υγρά του ταψιού και αν τα λαχανικά φαίνονται στεγνά, προσθέστε λίγο νερό στο ταψί για να μην καούν.

Όταν το κρέας είναι έτοιμο όπως το προτιμάτε, βγάλτε το ταψί από τον φούρνο και μετακινήστε το σε μια επιφάνεια για να ξεκουραστεί για περίπου 15 λεπτά.

Καλύψτε το με αλουμινόχαρτο και μια πετσέτα και αφήστε το στην άκρη ενώ προετοιμάζετε την σάλτσα, τη σάλτσα ραπανάκι και τα Yorkshire puddings.

Συμβουλή