Γιώργος Μαζωνάκης: «Με έχει μπλοκάρει από παντού» υποστηρίζει η αδελφή του – Τι είπε για την επέμβαση της μητέρας τους

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης
Φωτογραφία: Instagram/georgemazonakis

Την Δευτέρα (15/9), μέσα από την εκπομπή της Φαίης Σκορδά, έγινε γνωστό πως η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη περνάει δύσκολες ώρες, για ένα ιατρικό της θέμα. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος Ιάσονας Τσόλης ανέφερε πως: «Γνωρίζουμε ότι είναι σοβαρά, νοσηλεύεται και είναι στο πλευρό της οι κόρες της».

Η Μαρία Μαζωνάκη, η οποία είναι η μία από τις δύο αδελφές του επιτυχημένου ερμηνευτή, μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Η αδελφή του καλλιτέχνη, αποκάλυψε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης την έχει μπλοκάρει από παντού, με αποτέλεσμα να τον ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας της μητέρας τους, μέσα από ένα μήνυμα που του έστειλε στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Μαζωνάκη ανέφερε πως: «Να χρησιμοποιήσω το πρόβλημα υγείας της μητέρας μου για να προκαλέσω το συναίσθημα του αδελφού μου; Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο! Το μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας το έστειλα μέσω Instagram, γιατί εδώ και περίπου έναν χρόνο με έχει μπλοκάρει από παντού και επειδή ξέρω ότι το διαχειρίζεται ο ίδιος, και άλλοι, αλλά κυρίως ο ίδιος, γι’ αυτό το έστειλα εκεί. Γιατί ήθελα να ξέρει, δεν ήθελα αν συμβεί κάτι να γυρίσει και να μου πει “γιατί δεν μου είπατε κάτι;”».

«Δυστυχώς ο Γιώργος παρά το ότι ενημερώθηκε, δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν τρόπο μαζί μας. Ούτε άμεσα ούτε μέσω τρίτου. Και δεν περίμενα κιόλας να επικοινωνήσει… Ο κόσμος αγαπάει τόσο πολύ τον Γιώργο που από τη μία μου είναι ευχάριστο γιατί αγαπάνε τον αδελφό μου, αγαπάνε το αίμα μου, αλλά από την άλλη ο κόσμος δεν ξέρει τι συμβαίνει. Τι να του πεις αυτού του κόσμου; Δεν μπορώ να τους κακολογήσω…», συνέχισε η αδελφή του τραγουδιστή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ευρώπη συζητά για την έλλειψη φαρμάκων και την ασφάλεια εφοδιασμού

Πώς οι ουρολοιμώξεις αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής – Ανησυχητικές νέες μελέτες

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι λαμβάνουν ραβασάκια με φόρο κατ’ αποκοπή από την ΑΑΔΕ

ΟΔΔΗΧ: Στις αγορές βγαίνει σήμερα η Ελλάδα με επανέκδοση 10ετούς ομολόγου – Πόσα χρήματα θα αντλήσει

Αν η κβαντική υπολογιστική απαντά σε άγνωστες ερωτήσεις, πώς ξέρουμε ότι έχει δίκιο; Νέα μελέτη

Η πιο τυχερή ημέρα για κάθε ζώδιο μέχρι το τέλος του 2025
περισσότερα
11:54 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Σίσσυ Χρηστίδου: «Κάθε φορά που διαβάζω μια απόφαση, καταλήγω να κλαίω με λυγμούς από συγκίνηση»

Το 2019 η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοίνωσαν την απόφασή τους να ακολουθήσου...
09:53 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ελένη Χατζίδου: «Τις περισσότερες ώρες της ημέρας πονάω…» – Η εξομολόγηση της παρουσιάστριας

Η Ελένη Χατζίδου αντιμετωπίζει ένα θέμα με τον αυχένα της, για το οποίο είχε μιλήσει και πριν ...
09:28 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Έλενα Τσαγκρινού: «Μου είχε πέσει από το καρεκλάκι το παιδί και τρέχαμε πανικόβλητοι»

Τον Αύγουστο του 2024 η Έλενα Τσαγκρινού και ο Dj Stephan έγιναν για πρώτη φορά γονείς, με την...
08:50 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Δύσκολες ώρες για τον Ντίμη Κρίτσα: Καθηλωμένος στο κρεβάτι του ο σπουδαίος σχεδιαστής

Καθηλωμένος στο κρεβάτι και έχοντας συντροφιά την πολυαγαπημένη του οικονόμο, ζει ο άλλοτε παν...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος