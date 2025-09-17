Γιώργος Μαζωνάκης: «Με έχει μπλοκάρει από παντού» υποστηρίζει η αδελφή του – Τι είπε για την επέμβαση της μητέρας τους

Την Δευτέρα (15/9), μέσα από την εκπομπή της Φαίης Σκορδά, έγινε γνωστό πως η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη περνάει δύσκολες ώρες, για ένα ιατρικό της θέμα. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος Ιάσονας Τσόλης ανέφερε πως: «Γνωρίζουμε ότι είναι σοβαρά, νοσηλεύεται και είναι στο πλευρό της οι κόρες της».

Η Μαρία Μαζωνάκη, η οποία είναι η μία από τις δύο αδελφές του επιτυχημένου ερμηνευτή, μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Η αδελφή του καλλιτέχνη, αποκάλυψε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης την έχει μπλοκάρει από παντού, με αποτέλεσμα να τον ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας της μητέρας τους, μέσα από ένα μήνυμα που του έστειλε στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Μαζωνάκη ανέφερε πως: «Να χρησιμοποιήσω το πρόβλημα υγείας της μητέρας μου για να προκαλέσω το συναίσθημα του αδελφού μου; Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο! Το μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας το έστειλα μέσω Instagram, γιατί εδώ και περίπου έναν χρόνο με έχει μπλοκάρει από παντού και επειδή ξέρω ότι το διαχειρίζεται ο ίδιος, και άλλοι, αλλά κυρίως ο ίδιος, γι’ αυτό το έστειλα εκεί. Γιατί ήθελα να ξέρει, δεν ήθελα αν συμβεί κάτι να γυρίσει και να μου πει “γιατί δεν μου είπατε κάτι;”».

«Δυστυχώς ο Γιώργος παρά το ότι ενημερώθηκε, δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν τρόπο μαζί μας. Ούτε άμεσα ούτε μέσω τρίτου. Και δεν περίμενα κιόλας να επικοινωνήσει… Ο κόσμος αγαπάει τόσο πολύ τον Γιώργο που από τη μία μου είναι ευχάριστο γιατί αγαπάνε τον αδελφό μου, αγαπάνε το αίμα μου, αλλά από την άλλη ο κόσμος δεν ξέρει τι συμβαίνει. Τι να του πεις αυτού του κόσμου; Δεν μπορώ να τους κακολογήσω…», συνέχισε η αδελφή του τραγουδιστή.