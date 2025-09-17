Έλενα Τσαγκρινού: «Μου είχε πέσει από το καρεκλάκι το παιδί και τρέχαμε πανικόβλητοι»

Τον Αύγουστο του 2024 η Έλενα Τσαγκρινού και ο Dj Stephan έγιναν για πρώτη φορά γονείς, με την τραγουδίστρια να φέρνει στον κόσμο τον γιο τους. Η ευτυχισμένη μητέρα, με αφορμή την βάπτιση του παιδιού της που θα γίνει τέλη Σεπτεμβρίου, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (17/9).

Η Έλενα Τσαγκρινού στη συνέντευξή της μίλησε και για τον πρώτο χρόνο που πέρασε με το μωρό της, το οποίο χαρακτήρισε «το άλλο μου μισό». Η τραγουδίστρια περιέγραψε και ένα ατύχημα που είχε με τον γιο της, για το οποίο χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο.

Σε ερώτηση για το πώς είναι αυτός ο χρόνος της μητρότητας, η Έλενα Τσαγκρινού απάντησε: «Θα σου έλεγα την αλήθεια, ότι είναι πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι το επάγγελμα της μαμάς είναι το δυσκολότερο απ’ όλα και το κατάλαβα μόλις έγινα κι εγώ. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι μπορεί να περνάει μια γυναίκα, ένας μπαμπάς, ένα σπίτι με παιδί».

Ακόμα, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι: «Είναι μοναδικά, το βιώνω απίστευτα. Έφτασε ενός έτους και νιώθω ότι έχω το άλλο μου μισό. Είναι ατακτούλης, αλλά μου αρέσει που είναι ζωηρούλης. Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν χρειάστηκε να πάμε νοσοκομείο. Δυστυχώς μου είχε πέσει από το καρεκλάκι το παιδί και τρέχαμε πανικόβλητοι. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλα καλά!».