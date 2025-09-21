Θεσσαλονίκη: «Δεν το περίμενα, όλοι μου δίνουν συγχαρητήρια για τον γιο μου» – Τι λέει ο πατέρας του 50χρονου που σκότωσε την αδελφή του

Θεσσαλονίκη: «Δεν το περίμενα, όλοι μου δίνουν συγχαρητήρια για τον γιο μου» – Τι λέει ο πατέρας του 50χρονου που σκότωσε την αδελφή του

Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να απολογηθεί ο 50χρονος που ομολόγησε ότι έπνιξε με σακούλα την 59χρονη αδελφή του, το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) σε διαμέρισμα επί της οδού Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 50χρονος ισχυρίστηκε στον εισαγγελέα ότι θόλωσε. Συγκεκριμένα στην απολογία του φέρεται να είπε: «Μία συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά της αδελφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό, που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει».

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και πήρε προθεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή την Τετάρτη.

Ο πατέρας του δράστη: «Είμαι χάλια, δεν ξέρω τι να κάνω»

Ο πατέρας του δράστη και του θύματος εμφανίζεται συγκλονισμένος από τις τραγικές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι ποτέ δεν περίμενε να συμβεί κάτι τέτοιο και ότι ο γιος του δεν αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Ο τραγικός πατέρας των δυο αδελφών μίλησε στο Mega και στις Εξελίξεις Τώρα:

– Ε τι να κάνω; Κλαίω εδώ πέρα… τι να κάνω; Εγώ είμαι χάλια τώρα, τι να κάνω… δεν ξέρω τι να κάνω, τι να πω…

– Το περιμένατε ποτέ αυτό να γίνει;

– Όχι δεν το περίμενα. Όλοι συγχαρητήρια μου δίνουν για τον γιο μου, χρόνια, χρόνια είναι και αιμοδότης από 18 χρονών, αιμοδότης είναι.

– Και πώς έφτασε να κάνει κάτι τέτοιο;

– Ε δεν… κανένας δεν το περίμενε, όλοι έχουμε πέσει… τώρα ο σκοπός είναι πώς θα γίνει να… οι δικαστές να τον απαλλάξουν, πώς θα γίνει, γιατί είναι καλό παιδί. Όπου να πας όλοι συγχαρητήρια μου δίνουν, όλος ο κόσμος.

– Μιλήσατε μαζί του;

– Όχι δεν μίλησα ακόμα. Έπαιρνα τηλέφωνο δεν απαντούσε χθες. Την Παρασκευή, προχθές, εδώ στο σπίτι μου ήταν ο γιος μου.

– Και τι σας έλεγε; Ήτανε καλά; Τον προβλημάτιζε κάτι για την αδερφή του;

– Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Πού να ξέρω; Η κόρη μου δεν έμενε εδώ. Ο γιος μου ήρθε μόνος του εδώ, έρχεται και με βοηθάει.

– Με την κόρη είχατε σχέσεις;

– Βέβαια, είχα σχέσεις και οικονομικά και την στήριξα και όλα. Μια ζωή ολόκληρη και εγώ και ο γιος μου.

– Ο γιος σας είχε ψυχολογικά προβλήματα;

– Όχι, τι προβλήματα; Δεν είχε προβλήματα. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε.

– Τα αδέρφια μεταξύ τους ήταν αγαπημένα;

– Ναι καλέ, ήτανε. Χθες εδώ ήταν ο γιος μου στο σπίτι, εδώ σε εμένα, εδώ ήτανε.

– Και σας είπε κάτι για την αδερφή του;

-Όχι δεν είπε τίποτα κακό.

 

 

