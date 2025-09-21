Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: «Είναι το στήριγμά μου, ο μόνος που με προσέχει» – Τι έγραφε η αδελφή του 50χρονου πριν την πνίξει

Πολλά είναι τα ερωτήματα που γεννιούνται για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 59χρονης από τον ίδιο τον αδελφό της στην Θεσσαλονίκη.

Και αυτό γιατί τίποτα δεν προμήνυε ότι ο 50χρονος θα έφτανε σε ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Η ίδια η 59χρονη μιλούσε πάντα με καλά λόγια για τον αδελφό της και τον ευχαριστούσε καθώς ήταν από τους λίγους ανθρώπους που την πρόσεχαν.

Μάλιστα η 59χρονη είχε πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο και επί 12 ημέρες βρισκόταν στο νοσοκομείο. Ήταν ο αδελφός της που δεν έφευγε από το πλευρό της αυτό το διάστημα και εκείνος που την επέστρεψε στο σπίτι το πρωί, λίγες ώρες πριν την δολοφονήσει.

Χαρακτηριστικά, σε αναρτήσεις της έγραφε: «Είναι το στήριγμα μου, ο μόνος άνθρωπος που με προσέχει».

Σύμφωνα με την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA η γυναίκα ακόμη και μέσα από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν μετά από εγκεφαλικό, έκανε αναρτήσεις που ευχαριστούσε τον αδερφό της, ενώ δημοσίευσε και φωτογραφία που ήταν μαζί.

Οικογενειακή φίλη που μίλησε στην εκπομπή δήλωσε πως «μου φαίνεται απίστευτο, γιατί την παρακολουθούσε στα LIVE όσο καιρό ήταν στο νοσοκομείο και έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδελφό της. “Τον ευχαριστώ πολύ” και τέτοια και δύο – τρεις φίλες της, που τη στήριξαν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και δεν ξέρω τι να πω, έχω στενοχωρηθεί, είμαι σε σοκ».

«Ήταν πολύ καλοί οικογενειακοί μου φίλοι, του πατέρα μου, έτσι τη γνώρισα κι εγώ. Έπαθε ένα μικρό εγκεφαλικό και νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες. Μέρα παρά μέρα έκανε live και μέσα στους ανθρώπους που ευχαριστούσε, ήταν και ο αδελφός της, που είναι εκεί δίπλα της», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Τι μπορεί να έγινε και να έκανε αυτός ο άνθρωπος τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, σήμερα βγήκε από το νοσοκομείο και έγινε αυτό; Δεν πάει καλά ο κόσμος. Διέλυσε τη ζωή του και πήρε τζάμπα μία ψυχή», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Το χρονικό του εγκλήματος