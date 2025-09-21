Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: «Είναι το στήριγμά μου, ο μόνος που με προσέχει» – Τι έγραφε η αδελφή του 50χρονου πριν την πνίξει

Πολλά είναι τα ερωτήματα που γεννιούνται για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 59χρονης από τον ίδιο τον αδελφό της στην Θεσσαλονίκη.
Και αυτό γιατί τίποτα δεν προμήνυε ότι ο 50χρονος θα έφτανε σε ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Η ίδια η 59χρονη μιλούσε πάντα με καλά λόγια για τον αδελφό της και τον ευχαριστούσε καθώς ήταν από τους λίγους ανθρώπους που την πρόσεχαν.
Μάλιστα η 59χρονη είχε πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο και επί 12 ημέρες βρισκόταν στο νοσοκομείο. Ήταν ο αδελφός της που δεν έφευγε από το πλευρό της αυτό το διάστημα και εκείνος που την επέστρεψε στο σπίτι το πρωί, λίγες ώρες πριν την δολοφονήσει.
Χαρακτηριστικά, σε αναρτήσεις της έγραφε: «Είναι το στήριγμα μου, ο μόνος άνθρωπος που με προσέχει».
Σύμφωνα με την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA η γυναίκα ακόμη και μέσα από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν μετά από εγκεφαλικό, έκανε αναρτήσεις που ευχαριστούσε τον αδερφό της, ενώ δημοσίευσε και φωτογραφία που ήταν μαζί.
Οικογενειακή φίλη που μίλησε στην εκπομπή δήλωσε πως «μου φαίνεται απίστευτο, γιατί την παρακολουθούσε στα LIVE όσο καιρό ήταν στο νοσοκομείο και έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδελφό της. “Τον ευχαριστώ πολύ” και τέτοια και δύο – τρεις φίλες της, που τη στήριξαν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και δεν ξέρω τι να πω, έχω στενοχωρηθεί, είμαι σε σοκ».
«Ήταν πολύ καλοί οικογενειακοί μου φίλοι, του πατέρα μου, έτσι τη γνώρισα κι εγώ. Έπαθε ένα μικρό εγκεφαλικό και νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες. Μέρα παρά μέρα έκανε live και μέσα στους ανθρώπους που ευχαριστούσε, ήταν και ο αδελφός της, που είναι εκεί δίπλα της», είπε χαρακτηριστικά.
«Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Τι μπορεί να έγινε και να έκανε αυτός ο άνθρωπος τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, σήμερα βγήκε από το νοσοκομείο και έγινε αυτό; Δεν πάει καλά ο κόσμος. Διέλυσε τη ζωή του και πήρε τζάμπα μία ψυχή», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Το χρονικό του εγκλήματος
Το άγριο έγκλημα έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου, στο χολ του διαμερίσματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να μετέτρεψε μία πλαστική σακούλα σε «σχοινί», αφού την έδεσε γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας και την έσφιξε με δύναμη, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει ασφυκτικό θάνατο. Η 59χρονη φαίνεται πως δεν πρόλαβε να αντιδράσει.
Περίπου στις 3 το μεσημέρι, ο 50χρονος κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και είπε: «σκότωσα την αδελφή μου».
Ο ίδιος άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο διαμέρισμα, τους βοήθησε να του βάλουν χειροπέδες και τους ακολούθησε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου.
Η νοσηλεία της 59χρονης και το σημείωμα του δράστη
Οι γείτονες των δύο αδελφιών αναφέρουν ότι δεν προηγήθηκε κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους, παρά μόνο στις 12 το μεσημέρι άκουσαν μία κραυγή από το διαμέρισμα της άτυχης γυναίκας.
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η 59χρονη νοσηλευόταν τις τελευταίες 12 ημέρες σε νοσοκομείο, καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και πήρε εξιτήριο το πρωί του Σαββάτου.
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία με θερμά λόγια για την αδελφή του και ζητούσε από τους ενοίκους να της φερθούν καλά, καθώς βρισκόταν σε πολύ ευάλωτη θέση.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοίνωση για την άγρια δολοφονία της 59χρονης από τον αδελφό της, το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:
«Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.
Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.
Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας».