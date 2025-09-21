Θεσσαλονίκη: Κλείνουν το απόγευμα τέσσερις σταθμοί του μετρό

Μετρό Θεσσαλονίκης
Κλειστοί θα είναι σήμερα από τις 6 το απόγευμα ορισμένοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω προγραμματισμένων συγκεντρώσεων, για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου και συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, που έχασε το παιδί του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

