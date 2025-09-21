Ζαχαριάδης: «Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ»

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους κυβερνητικούς χειρισμούς στη Βουλή, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤnews ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

«Δεν νομίζω να υπάρχει λογικός άνθρωπος, ό,τι κόμμα και να ψηφίζει, που θα του έλεγες ότι αρνείται η ΝΔ, αυτή τη στιγμή, να φωνάξει τον “Χασάπη”, τον “Φραπέ”, την κ. Σεμερτζίδου -και καλεί ως μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή- που θα σου έλεγε ότι ναι, αυτή είναι μια διαυγής διαδικασία η οποία προχωρά τα πράγματα και γίνεται έρευνα», ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Γενικεύοντας σημείωσε: «Δεν είναι, δυστυχώς, η πρώτη φορά που βλέπουμε μια τέτοια κατάσταση. Και στην εξεταστική για τα Τέμπη ο ίδιος ο πρωθυπουργός, όχι κάποιος από την αντιπολίτευση, ο ίδιος ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ο πρόεδρος ΝΔ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, έλεγε ότι ήταν μια «κακιά στιγμή». Εμείς μιλάμε για συγκάλυψη.

Το καλοκαίρι, για να μην πάει στη Δικαιοσύνη η υπόθεση των δύο υπουργών του κ. Μητσοτάκη που περιγράφονται στη δικογραφία της Ευρωπαίας εισαγγελέως, έκαναν έναν στραγγαλισμό στο Κοινοβούλιο, σήμερα στην εξεταστική συνεχίζουν σε αυτή τη λογική.

Έχουμε μια συμπεριφορά της ΝΔ απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι στο κράτος Δικαίου, που είναι απολύτως αυταρχική και περιφρονητική».

Αναφέρθηκε στην ανάγκη ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, λέγοντας: «Θα κάνει καλό στην ευρύτερη παράταξη να αναληφθούν πρωτοβουλίες -και εμείς θα το κάνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ- υπέρβασης του πολυτεμαχισμού και της πολυδιάσπασης του ευρύτερου χώρου, προγραμματικής συζήτησης και συγκλίσεων. Αυτό είναι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή.

Η ΝΔ στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται σε ποσοστό περίπου στη μέση από εκεί που ήταν στις εθνικές εκλογές και πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει μοναχικός δρόμος αυτή τη στιγμή για να ηττηθεί η ΝΔ. Το ρεαλιστικό είναι η ενότητα ευρύτερων δυνάμεων».

Σχολίασε τα όσα γράφονται για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα: «Η πρόσφατη πολιτική τοποθέτηση αλλά και η διαχρονική του πολιτική λογική του είναι ενωτική, συνθετική, ανασυνθετική στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Γι’ αυτό εκτιμώ ότι κάνουν μεγάλο λάθος τα δημοσιεύματα που προεξοφλούν ότι θα πάρει πρωτοβουλίες σε αντίθετη κατεύθυνση. Το πολιτικό μου αισθητήριο λέει ότι δεν θα υπάρξει μια σύγκρουση του Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον Φάμελλο γιατί πέρα απ’ όλα τα άλλα σε πολιτικό και προγραμματικό επίπεδο υπάρχει κοινή ανάλυση και κοινός προγραμματικός και πολιτικός λόγος».

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού ανέφερε: «Η κ. Καρυστιανού είναι μια μητέρα που έχει δώσει έναν συγκλονιστικό αγώνα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θέλω να εμπλέξω τέτοια πρόσωπα, όπως και το δίκαιο αίτημα του κ. Ρούτσι, το οποίο πρέπει να ικανοποιηθεί από τη Δικαιοσύνη και από την κυβέρνηση, στην κομματική και στην πολιτική, είτε σύνθεση είτε αντιπαράθεση.

Είναι μια απόφαση που εάν τους ενδιαφέρει και στον βαθμό που τους ενδιαφέρει θα την πάρουν οι ίδιοι. Εάν δρομολογηθούν τα πράγματα σε μια τέτοια κατεύθυνση, θα δούμε τι απόψεις έχουν, τι θεματολογία βάζουν και θα συζητήσουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ